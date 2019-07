‘Sam bih prijavio svojeg sina da sam znao što planira učiniti’

Ne odobravam to što je učinio moj sin. Da sam mogao i naslutiti da će takvo nešto napraviti, ja bih ga odmah prijavio policiji.

Rekao nam je to u petak Alojz Drežnjak (95), čiji je sin Andrija (61) prošlog utorka ušetao u Centar za socijalnu skrb u Đakovu te hicima iz pištolja ubio socijalnu radnicu, ujedno svoju skrbnicu, Blaženku Poplašen (50) te ranio njenoga kolegu, pravnika Ivana Pavića (35), i pobjegao. Pavić se i dalje nalazi u osječkom KBC-u u teškom stanju, a Andrija je trenutačno u istražnom zatvoru u trajanju od najmanje mjesec dana. Sjedeći na trijemu svoje kuće u kojoj je do prošlog tjedna živio s Andrijom, Alojz nam je ispričao kako je njegov sin psihički bolestan.

- Nije se slagao s tim što su mu odredili socijalnu radnicu za skrbnicu. Išao je na liječenje nekoliko puta u Popovaču i, kad bi se vratio, bilo mu je još lošije - govori nam Alojz, koji ne zna odakle njegovu sinu pištolj.

Nikad ga, dodaje otac, nije vidio s oružjem.

- Pretpostavljam da je pištolj kupio od nekoga. Novac koji su našli kod njega je uštedio.

Radio je i primao socijalnu pomoć i to stavljao na stranu. Ja sam teško bolestan, prije nekoliko godina me pogazio auto, još me sve boli, ali bol zbog toga što je moj Andrija učinio veća je - rekao je Alojz.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako nam je potvrdio Općinski sud u Osijeku, Andrija Drežnjak bio je već i prije osuđivan.

- Iz evidencije je vidljivo da je Andrija Drežnjak iz Đakova proglašen krivim presudom Općinskog suda u Đakovu 2011. godine za kazneno djelo protiv života i tijela - za nanošenje tjelesne ozljede - za što mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca uvjetno - kaže Domoslava Grgić, glasnogovornica Općinskog suda u Osijeku.

Kako smo neslužbeno doznali, policija ima svjedoka koji je vidio Drežnjaka kako ispaljuje metak u glavu Paviću. Ali i bez toga policija ga je odmah mogla identificirati jer mu je, dok je bježao s mjesta zločina, ispala torba u kojoj su bili dokumenti. Pri uhićenju je kod sebe imao putovnicu i novac, pa se pretpostavlja da je htio pobjeći iz zemlje. Nakon ovoga su suspendirana i četiri policajca zbog niza propusta u postupanju prema Andriji uoči tragedije, a na kojeg je centar ranije upozoravao.

- Blaženka je bila vrlo vrijedna. Živjela je svoj posao, koji je nerijetko donosila kući. Znala mi je pričati o pojedinim problemima koje ima na poslu, ali smatrala je da to tako mora biti. Voljela je sve, pomagala je svima koji su od nje tražili pomoć. Bila je divna sestra i veliki borac - ispričao nam je emotivno Marko Poplašen, brat pokojne Blaženke.

Nakon ubojstva, podsjetimo, i u Zagrebu je još jedan korisnik pokušao napasti socijalne radnike.

Svi su još potreseni zbog tragedije

Ubijenu socijalnu radnicu Blaženku (50) u četvrtak su pokopali u Selcima Đakovačkim, a mještani su i dalje u šoku, potreseni ovom tragedijom. Na pokopu je bila i ministrica socijalne skrbi Nada Murganić, a kolegice, socijalne radnice, od nje su se oprostile bijelim ružama i karanfilima.