Samo 11 posto Hrvata nije zabrinuto, svi ostali strahuju

Rezultati pokazuju da je velika većina građana zabrinuta zbog situacije s korona virusom – 27% ih je jako zabrinuto, 62 posto u određenoj mjeri, a samo njih 11 posto uglavnom ili uopće nije zabrinuto.

U odnosu na istraživanje koje je VALICON proveo prije dva tjedna, udio jako zabrinutih se gotovo udvostručio.

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL

Žene su nešto zabrinutije od muškaraca (31% jako vs. 23% muškaraca), a zabrinutost raste s dobi, pa su tako naši najstariji sugrađani u dobi od 60 do 75 godina u 45% slučajeva jako zabrinuti, dok se među onima mladim u dobi od 18 do 29% samo 13% takvih.

Zagrepčani najzabrinutiji

Građani regije Zagreb iskazuju najveći stupanj zabrinutosti situacijom oko koronavirusa (37% jako), što je sigurno posljedica ne samo jer Zagreb ima najviše oboljelih, nego i zato što je metropola pretrpjela u međuvremenu i razorni potres. Najmanji udio zabrinutih je, zanimljivo, u Istri i Primorju (17%), moguće i zato jer je ova regija bila prva koja je uvela stroge mjere.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Na pitanje "Kako Vi osobno doživljavate prethodne dane vezano uz širenje koronavirusa u Hrvatskoj?", najviše građana (84%) odgovorilo je da je zabrinuto za svoju obitelj. Gotovo polovicu ispitanih zabrinjava što će biti s ekonomijom i strahuje da epidemija neće ubrzo završiti. 44% građana zabrinuto je za zdravlje, 35% osjeća opću zabrinutost, a 12% strahuje za svoje radno mjesto.

Kad je u riječ o posljedicama epidemije na gospodarstvo i mjerama koje Vlada poduzima za njihovo ublažavanje, 61% građana smatra da su mjere odgovarajuće, njih trećina smatra da su dijelom neprimjerene, a 6% da su posve neprimjerene. Najveće slaganje s mjerama Vlade iskazuju osobe u dobi između 60 i 75 godina, čak 77% je reklo da su one posve primjerene, dok takav stav ima nešto više od polovice građana iz mlađih dobnih skupina, odnosno nešto više od trećine ima određene rezerve, a potpuno neslaganje je gotovo u svim dobnim skupinama podjednako, između 5% i 8%.

Regionalno gledano, najmanje onih koji su posve suglasni s mjerama koje provodi Vlada kako bi spasila gospodarstvo je na području Zagreba, takvih je samo 50%, a najviše onih koji ih u potpunosti podržavaju je u Sjevernoj i Središnjoj Hrvatskoj, te Istri s Primorjem (oko 70%).

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Građani podržavaju odluke Nacionalnog stožera

Kad su u pitanju mjere za kontrolu širenja virusa, 2/3 građana smatra da su ove koje su sada na snazi primjerene situaciji, četvrtina ih kaže da su preblage, a 8%smatra da su prestroge. Dakle, iako im je teško - građani podržavaju odluke Nacionalnog stožera.

Vezano uz epidemiju koronavirusa, naši sugrađani izgleda žele vjerovati u bolje dane. Na pitanje što misle da li situacija, kad je u pitanju širenje virusa u Hrvatskoj ide na bolje većina građana, njih 64% smatra da ide na bolje, a 3% čak da ide na puno bolje, dok je onih koji smatraju da stvari idu na lošije 33%. Nešto optimističniji su oni srednjih godina i najstariji, te stanovnici Središnje Hrvatske, te Istre i Primorja (njih 75% ocjenjuje da stvari idu na bolje).

Na pitanje na koje nitko još nema precizan odgovor – koliko će postojeće mjere ograničenja trajati – 14% građana misli da će završiti za mjesec dana. 39%, pak, misli da će potrajati 2 mjeseca, njih čak 27% misli da će mjere trajati 3 mjeseca, a petina građana strahuje da će trajati 4 ili više mjeseci.

Samo 1 posto građana potpuno je pesimistično

Dakle, više od polovice smatra da ćemo ovako živjeti do ljeta. Razina optimizma u skori završetak mjera zaštite vezana je uz dob – što su građani mlađi oni očekuju (ili možda bolje rečeno, priželjkuju) da će ove mjere trajati kraće.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Slična jer i situacija i kad su u pitanju regije – građani iz regija koje su na moru, Dalmacija, te Istra i Primorje, nešto više su uvjereni u brži završetak restriktivnih mjera zaštite od koronavirusa (oko 60% ih vjeruje da će to biti za najviše 2 mjeseca).

Na molbu da opišu trenutnu situaciju 37% ih smatra da je ona neugodna i umarajuća, a isto toliko građana kaže da je podnošljiva.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

13% smatra da je normalna s obzirom na okolnosti, a 12% kaže da je kritična i na trenutke kaotična. Tek 1 posto građana je potpuno pesimistično, a baš nitko ne misli da je situacija potpuno normalna.

Ispitivanje je provela agencija Valicon među građanima u dobi od 18 do 75 godina. Istraživanje je provedeno putem interneta 26. i 27. ožujka na uzorku od n=551 ispitanika koji su članovi Valicon online panela "JaZnam".