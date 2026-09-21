Dramatičan apel muzeja u Sarajevu: Ljudi u vrtu našeg muzeja pekli prase

Uprava Zemaljskog muzeja u Sarajevu, najstarije institucije takve vrste u BiH, upozorila je u ponedjeljak kako njen neriješeni status proizvodi bezakonje koje je u konačnici dovelo do toga da se njegov botanički vrt pretvori u mjesto gdje se peče prase.

Iz uprave muzeja reagirali su nakon što je objavljeno da su dvojica muškaraca proteklog vikenda na ražnju ispekli prase u botaničkom vrtu što je dokumentirano i fotografijama.

Ispostavilo se kako to nije prvi incident takve vrste, a iz muzeja upozoravaju kako dio njihove zgrade u kojoj se čuvaju neki od najvrjednijih eksponata poput zlatnog prstena kralja Tvrtka ili vladarskog trona kraljice Jelene iz 14. stoljeća te čuvenog židovskog spisa Sarajevske hagade koji svjedoče o povijesti BiH, za privatne potrebe koriste članovi obitelji nekadašnjeg domara.

"Ta obitelj kontinuirano, pored stana koji im je dodijeljen na diskutabilan način, uzurpira i botanički vrt, konstantno praveći probleme i incidente zaposlenicima, posjetiocima, izvođačima. Unatoč uloženim naporima i sredstvima da se južni botanički vrt muzeja uredi, privede svrsi i otvori za prijatelje i posjetitelje muzeja, nemoćno svjedočimo da se uz zid nacionalnog spomenika prži ajvar ili okreće prase", naveli su u reagiranju iz uprave muzeja.

Apelirali su na inspekcijska tijela i agencije za provedbu zakona te na tijela za zaštitu kulturnog nasljeđa da konkretno reagiraju i sankcioniraju izgrednike, a na vlasti da izmjeste domarevu obitelj čije ponašanje ugrožava instituciju čije je sjedište proglašeno nacionalnim spomenikom.

Zemaljski muzej BiH utemeljen je za Austrougarske vladavine 1888. i jedna je od sedam kulturnih institucija od nacionalne važnosti za BiH čiji je status postao sporan nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma.

Vlasti Republike Srpske taj muzej zajedno s ustanovama poput Umjetničke galerije BiH ili Kinoteke te Nacionalne i sveučilišne knjižnice uporno odbijaju priznati za državnu instituciju i blokiraju njegovo financiranje kroz državni proračun. Inzistiraju da je to odgovornost Federacije BiH i tvrde da BiH kao država nema zajedničko povijesno i kulturno nasljeđe odnosno da ono pripada isključivo entitetima.

Protivljenje svakoj vrsti potpore Zemaljskom muzeju BiH išlo je tako daleko da su se iz RS-a usprotivili i tome da se on zagrijava energijom iz kotlovnice koja opslužuje obližnje sjedište Vijeća ministara BiH i državnog parlamenta.

Zemaljski je muzej po prvi puta u svojoj povijesti morao biti zatvoren 2012. godine i to sve do 2015. godine jer zaposlenici nisu dobivali plaće, a nitko nije financirao tekuće troškove.

Trajnog rješenja ovog problema za sada nema, a muzej se financira temeljem isplata jednokratne pomoći.