Samohrani otac iz Muća želi žrtvama požara donirati svoj traktor: Dao bih i više da mogu

Spremio sam 200 jaja, sjeo na autobus iz Muća za Split s planom da ih podijelim građanima slabijeg imovinskog stanja. Šetajući od autobusne stanice u Splitu do centra grada podijelio sam sedam kutija ljudima koje sam vidio da kopaju po kontejnerima. Ostalo sam podijelio u centru, za 11 minuta, ispričao je to u razgovoru za 24sata u svibnju samohrani otac Zdravko Jeličić iz Muća.

24sata Muć: Zdenko Jeličić donator povrća | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za ovog čovjeka velikog srca javnost je čula po prvi puta u rujnu prošle godine u desetak dana podijelio ukupno 500 kilograma blitve. Mogao ju je prodati i zaraditi, ali nije htio. Želio je pomoći jer u trenucima kad mu je bilo teško drugi su pomagali njemu.

Da Zdravko zaista ima veliko srce, potvrdio je ponovno i sada, nakon velikih požara koji su opustošili područje i okolicu Omiša. On je ljudima iz tog kraja odlučio donirati traktor kojim je godinama obrađivao zemlju.

- Volio bih da im mogu više pomoći, ali traktor je jedino što imam i odlučio sam ga donirati onima kojima je najpotrebniji. Znam koliko život može biti težak kada se suočite s gubicima. Ne možete previše razmišljati, samo pomoći - rekao je Zdravko, pišu Slovenske Novice.

24sata Muć: Zdenko Jeličić donator povrća | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zdravko je prije šest godina ostao bez supruge koja je poginula u prometnoj nesreći.

- Pomeo ju je mladić na motociklu, vraćala se s posla. Moja kći te je godine, samo koji tjedan prije nesreće, krenula u prvi razred. Nije mi bilo lako u tom periodu. Još četiri godine sam živio u tom stanu, bili smo podstanari. Trudio sam se zbog kćeri, a onda sam prelomio. Nisam više mogao čamiti tamo i svaki dan gledati mjesto gdje mi je supruga izgubila život. Odlučio sam vratiti se na selo, jer tu je i moja majka o kojoj trebam brinuti - ispričao je ranije za 24sata.