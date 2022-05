Samohranoj majci iz Karlovca potres je uništio dom: 'Kuća se raspada, a zidovi su puni vlage'

Željana Ramljak (27) iz Karlovca je nezaposlena samohrana majka. Sa sinom jedincem živi u vrlo skromnim stambenim i materijalnim uvjetima. Preživljavaju od socijalne pomoći i dječjeg doplatka, a kuću u staroj gradskoj jezgri im je uništio petrinjski potres. Novaca za sanaciju nema. Inače, Željanu od ranog djetinjstva prati teška sudbina. Kao dijete je ostala bez roditelja, odrasla je u Dječjem domu, a kad je ostala trudna, tadašnji dečko ju je ostavio. Sa sinom se smjestila u Karlovcu, gdje je uz pomoć skrbnika od obiteljske mirovine uspjela kupiti kućicu od 39 četvornih metara, koju je prije šest godina renovirala, a sad bi trebala opet.

- U potresu su uništeni krov i dimnjak. Popucali su zidovi i stropovi. Od tada dječju sobu u potkrovlju ne koristimo jer krov prokišnjava i sad kad pada kiša moram postavljati lavore i kante, no vlaga je već uništila knauf na zidovima i laminat na podu. Krevet i televizor su se uništili dok su padale cigle i crjepovi. Dimnjak je također potpuno uništen te je potrebno stari srušiti i sagraditi novi. Peć je uništena. Grijemo se na struju, no štedim, da ne dođu veliki računi, iako dobijem vaučer. Kad podmirim račune, za život nam ostane 500 kuna, ako uz to nemam i neke dugove. Kuća je stara, no kad sam je kupila, potpuno sam je adaptirala. Papire za obnovu sam predala odmah, no problem je što bih trebala sama platiti obnovu i tek tad priložiti račune da mi refundiraju troškove. No ja novca nemam - govori Željana.

Nema nikoga uza sebe, potpuno je sama, a s rodbinom u rodnom Splitu ni nije u kontaktu. S roditeljima je kao dijete živjela u podstanarstvu.

- Krpam sama koliko mogu, no sad sam u situaciji da nemam izlaza. Samo da nam je zdravlja. Meni ne treba ništa, no brinem se za sina. Za njega se borim, njega moram postaviti na noge. Za sina molim dobre ljude da mi pomognu. Na jedini bankovni račun koji imam primam zajamčenu minimalnu socijalnu naknadu i na njega ne mogu primati novac jer bih na nju izgubila pravo. Ništa mi drugo ne treba osim krova i dimnjaka. Također bih voljela raditi. Izučila sam se za pomoćnog kuhara, no tu mi je problem jer bi meni odgovarao posao na pola radnog vremena dok mi je sin u školi. Mogu i čistiti, kopati, otići obavljati stvari, u trgovinu, bilo što - poziva čitatelje Željana.

U razgovoru sa skromnom mladom, ali borbenom ženom doznali smo da nema ni hladnjak. Koristi stari koji u donjem dijelu grije i ne koristi ga, nema peć za grijanje, nema perilice za rublje... Ako netko može pomoći ovoj mladoj samohranoj majci koju život ne mazi, možete je kontaktirati na broj telefona 095 554 6815. 

