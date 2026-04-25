'MJESTA MIRA'

Samostan sv. Frane u Zadru je dobio Oznaku europske baštine

Piše HINA,
Samostan i crkva sv. Frane u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Samostanu sv. Frane u Zadru, u čijoj je sakristiji 1358. godine potpisan čuveni Zadarski mir, u Bruxellesu je svečano uručena Oznaka europske baštine

Naš samostan dobio je Oznaku europske baštine, zajedno sa sedam lokaliteta iz šest država članica EU u zajedničkoj transnacionalnoj prijavi mreže 'Mjesta mira'.

- Uz povijesni značaj svih nagrađenih lokacija, dobitnici se posebno ističu zbog svoje predanosti obrazovanju, javnom angažmanu i promicanju europskih vrijednosti, osobito među mlađim generacijama - objavilo je Ministarstvo kulture i medija.

Oznaka europske baštine, za te će lokalitete bitno doprinijeti povećanju vidljivosti unutar nacionalne i europske kulturno-povijesne baštine, jačanju kulturnog turizma, s naglaskom na kulturu mira, navodi Ministarstvo.

POSTOJE I ONI UKLETI Legende o hrvatskim dvorcima i mračne tajne koje sakrivaju
Legende o hrvatskim dvorcima i mračne tajne koje sakrivaju

- Svjesni smo koliko je bilo važno potpisati Zadarski mirovni ugovor 1358. godine u crkvi sv. Frane. To je bila prekretnica koja je donijela gospodarski, kulturni i politički preporod Dalmaciji, zahvaljujući kojoj se osnovalo naše Sveučilište u Zadru, a od tog vremena datira i škrinja sv. Šime. Sjećanja na bogatu prošlost mogu nam poslužiti kao svjetionik za budućnost - kazao je na svečanosti gradonačelnik Zadra Šime Erlić, govoreći u ime dobitnika.

ŽIVIMO NA 'EKOLOŠKI KREDIT' WWF: Hrvatska je danas ušla u ekološki dug, čak tri mjeseca prije globalnog prosjeka
WWF: Hrvatska je danas ušla u ekološki dug, čak tri mjeseca prije globalnog prosjeka

 Zadarski mir, mirovni je ugovor između hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I. Anžuvinca i Mletačke Republike kojim je Dalmacija sljedećih pola stoljeća bila inkorporirana u Hrvatsko-Ugarsko Kraljevstvo. Tim mirovnim ugovorom započelo je „zlatno razdoblje" gospodarskog i kulturnog procvata Zadra.

'Mjesta mira': Sedam partnerskih lokaliteta iz šest zemalja

'Mjesta mira' su transnacionalna europska baštinska cjelina koju čini sedam partnerskih lokaliteta iz šest zemalja: Samostan sv. Frane u Zadru, Park povijesne fontane Kaynardzha (Bugarska), Palača Henriquesa od Alcáçovasa (Portugal), španjolski Samostan San Francisco/Povijesni kompleks Alcaices , Kongresna kuća Évora Monte (Portugal), Kuća mira Vasvár (Mađarska) i Dvorac Trencin (Slovačka).

Ta transnacionalna inicijativa povezuje mjesta gdje su sklopljeni mirovni ugovori između 13. i 19. stoljeća, a koja svjedoče o dugoj i složenoj europskoj povijesti, rješavanja sukoba, diplomacije i suživota.

NE MOŽEMO SE NADIVITI FOTO Da, ovo je kod nas! 20 najluksuznijih hrvatskih hotela
FOTO Da, ovo je kod nas! 20 najluksuznijih hrvatskih hotela

Uz Samostan sv. Frane nositelji „Oznake europske baštine“ u Hrvatskoj su i Muzej krapinskih neandertalaca s nalazištem Hušnjakovo (od 2016.) i Muzej vučedolske kulture (od 2022. godine).  

Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...
UŽAS KOD VELIKE KLADUŠE

Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...

Detalji slučaja su stravični. Navodno je brat silovao svoju sestru s poteškoćama u razvoju, a majka ju je trudnu bacila s balkona...
Bio sam vatrogasac koji je čistio radioaktivnu prašinu '86., a sad sam spas od rata našao u Rijeci
HEROJ ČERNOBILA

Bio sam vatrogasac koji je čistio radioaktivnu prašinu '86., a sad sam spas od rata našao u Rijeci

Valerii Kočura (62) radio je kao vatrogasac na saniranju radijacije u Černobilu: 'Dali su nam čašicu čistog alkohola i rekli da popijemo, da je to zaštitu... Bojim se sad za reaktore i ljude koji su ostali tamo, u nuklearci'.
Provjerite Eurojackpot rezultate
JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Eurojackpot rezultate

U ovom kolu nije osvojen Eurojackpot, ali dva su igrača osvojila dobitak 5+1, ali ne u Hrvatskoj. Njima ide po 972.028 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026