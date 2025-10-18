Sanacija Sovjaka: Izvadit će 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana

Tijekom sanacije "crne jame" Sovjak kraj Rijeke, u koju se godinama bacao opasni, uglavnom tekući otpad, do rujna su izvađene 203 tone glomaznog otpada, u srpnju je počelo i vađenje tekućeg otpada, a procjenjuje se da će biti izvađeno oko 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana.

Nakon vađenja tekućeg otpada s površine, iz jame će se uklanjati meki katran, doznaje se u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji procjenjuje da će izvađenog tekućeg otpada i mekog katrana biti oko 40.000 tona no, konačna količina bit će poznata tek nakon završetka radova.

Iz Fonda navode kako radovi uključuju crpljenje sadržaja pomoću vijčanih crpki i dizanje kranovima radi uklanjanja svih tekućih tvari do sloja tvrdog katrana, koji će ostati nepropusna barijera u donjem sloju jame.

Izvađeni tekući otpad prevozi se i zbrinjava u energanama u državama članicama Europske unije, što jamči ekološki prihvatljivo rješenje, kažu u Fondu.

Nakon vađenja otpada uslijedit će zatvaranje jame, brtvljenje nepropusnim slojevima, zatrpavanje inertnim materijalom prirodnog porijekla i hortikulturno uređenje terena.

Vađenje otpada iz Sovjaka počelo je u travnju vađenjem i zbrinjavanjem glomaznog otpada, bijele tehnike i bačava s površine jame, a prethodno je izgrađena površina za smještaj opreme, ispitivanje rada opreme i uređaja te je obavljen tehnički pregled i ishodovana uporabna dozvola.

jama sovjak | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Jama se nalazi u blizini kuća i naselja pa su za vrijeme sanacije i vađenja otpada predviđene razne mjere zaštite. Iz Fonda naglašavaju da stalno prate tijek sanacije te, zbog kompleksnosti projekta, prate i analiziraju sve potencijalne rizike.

Jama Sovjak je prirodna krška vrtača na području Viškova kraj Rijeke, koja je od 1956. do 1990. godine korištena za odlaganje opasnog otpada iz industrije – kiselog mulja iz proizvodnje maziva, motornih ulja i asfalta, otpadnog katrana iz koksare, otpadnih ulja iz brodogradilišta, ostataka iz spremnika nafte i naftnih prerađevina.

Procjenjuje se da se u jami, u koju se otpad odlagao bez mjera zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, sada nalazi više od 150.000 prostornih metara otpada. Za sanaciju vrijednu oko 50 milijuna eura, 85 posto novca je osigurano iz EU fondova, a provodi ju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji osigurava ostatak novca.