Obavijesti

News

Komentari 0
'CRNA JAMA'

Sanacija Sovjaka: Izvadit će 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana

Piše hina,
Čitanje članka: 2 min
Sanacija Sovjaka: Izvadit će 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Nakon vađenja otpada uslijedit će zatvaranje jame, brtvljenje nepropusnim slojevima, zatrpavanje inertnim materijalom prirodnog porijekla i hortikulturno uređenje terena

Tijekom sanacije "crne jame" Sovjak kraj Rijeke, u koju se godinama bacao opasni, uglavnom tekući otpad, do rujna su izvađene 203 tone glomaznog otpada, u srpnju je počelo i vađenje tekućeg otpada, a procjenjuje se da će biti izvađeno oko 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana.

Nakon vađenja tekućeg otpada s površine, iz jame će se uklanjati meki katran, doznaje se u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji procjenjuje da će izvađenog tekućeg otpada i mekog katrana biti oko 40.000 tona no, konačna količina bit će poznata tek nakon završetka radova. 

Iz Fonda navode kako radovi uključuju crpljenje sadržaja pomoću vijčanih crpki i dizanje kranovima radi uklanjanja svih tekućih tvari do sloja tvrdog katrana, koji će ostati nepropusna barijera u donjem sloju jame.

Izvađeni tekući otpad prevozi se i zbrinjava u energanama u državama članicama Europske unije, što jamči ekološki prihvatljivo rješenje, kažu u Fondu. 

EPPO PODIGAO OPTUŽNICU Dao 130.000 eura mita kako bi dobio bankovna jamstva za projekt sanacije jame Sovjak
Dao 130.000 eura mita kako bi dobio bankovna jamstva za projekt sanacije jame Sovjak

Nakon vađenja otpada uslijedit će zatvaranje jame, brtvljenje nepropusnim slojevima, zatrpavanje inertnim materijalom prirodnog porijekla i hortikulturno uređenje terena. 

Vađenje otpada iz Sovjaka počelo je u travnju vađenjem i zbrinjavanjem glomaznog otpada, bijele tehnike i bačava s površine jame, a prethodno je izgrađena površina za smještaj opreme, ispitivanje rada opreme i uređaja te je obavljen tehnički pregled i  ishodovana uporabna dozvola.

jama sovjak
jama sovjak | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Jama se nalazi u blizini kuća i naselja pa su za vrijeme sanacije i vađenja otpada predviđene razne mjere zaštite. Iz Fonda naglašavaju da stalno prate tijek sanacije te, zbog kompleksnosti projekta, prate i analiziraju sve potencijalne rizike.

Jama Sovjak je prirodna krška vrtača na području Viškova kraj Rijeke, koja je od 1956. do 1990. godine korištena za odlaganje opasnog otpada iz industrije – kiselog mulja iz proizvodnje maziva, motornih ulja i asfalta, otpadnog katrana iz koksare, otpadnih ulja iz brodogradilišta, ostataka iz spremnika nafte i naftnih prerađevina.

MITO ZA UTJECAJ HDZ-ovac koji se obožavao slikati s Plenkovićem i Kolindom treći put na udaru EU tužitelja
HDZ-ovac koji se obožavao slikati s Plenkovićem i Kolindom treći put na udaru EU tužitelja

Procjenjuje se da se u jami, u koju se otpad odlagao bez mjera zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, sada nalazi više od 150.000 prostornih metara otpada. Za sanaciju vrijednu oko 50 milijuna eura, 85 posto novca je osigurano iz EU fondova, a provodi ju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji osigurava ostatak novca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'
OŠTRE REAKCIJE

Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'

Objava je u kratkom vremenu prikupila stotine reakcija i više od stotinu komentara, gotovo svi osuđuju sadržaj videa...
Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!
KAKAV SRETNIK

Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog
SUSJEDI ZVALI POLICIJU

Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog

Kada je stigla policija na mjesto događaja, nasilnom muškarcu su rekli da ode po osobnu iskaznicu jer mora s njima u postaju. On se tada vratio u kuću i zaključao se. Našli su ga mrtvog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025