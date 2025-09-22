Sanader i Hernadi tužili RH pred Europskim sudom! Oni pokreću postupak! Evo svih detalja...

Bivši premijer Ivo Sanader i šef mađarskog MOL-a pokrenuli su postupak protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava jer, kako tvrde, nisu imali pošteno suđenje! Europski sud je sada pokrenuo postupak, a od Hrvatske se očekuje očitovanje. Potom bi trebala uslijediti presuda, piše Index.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Zagreb: Odvjetnik Ive Sanadera dao je izjavu za medije | Video: 24sata/pixsell

Riječ je o aferi Ina-MOL u kojoj je bivši premijer proglašen krivim da je primio 10 milijuna eura mita od Hernadija kako bi MOL preuzeo kontrolu nad Inom. Međutim, ta presuda je godinu dana kasnije ukinuta, a u prosincu 2015. su Sanaderu ponovili suđenje i spojili ga sa suđenjem Hernadiju. Četiri godine kasnije obojica su proglašena krivima. U čitavoj aferi ključno je bilo svjedočenje Roberta Ježića koji je izjavio da ga je Sanader zamolio da organizira primitak novca.

Sanader i Hernadi su se nakon pravomoćne presude obratili Ustavnom sudu, ali su njihove tužbe odbijene. Uslijedila je potom tužba Europskom sudu za ljudska prava, a što je taj sud prihvatio i pokrenuo postupak. U njemu će razmatrati jesu li imali pravedno suđenje.

Europski sud za ljudska prava uzeo je u obzir i arbitražne postupke pokrenute u slučaju Ina-MOL. Citiraju i kako je početkom 2015. Hrvatska podnijela zahthjev za za arbitražu Stalnom arbitražnom sudu (PCA), tražeći da se ugovor kojim je MOL preuzeo Inu proglasi ništavnim, među ostalim zbog navodnog mita. Međutim, arbitražni sud je odbacio te optužbe.

Zagreb: Dolazak Ive Sanadera u obiteljsku kuću nakon izlaska iz zatvora | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Europski sud navodi i postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) koji je protiv Hrvatske pokrenuo MOL. Tražili su tada odštetu zbog navodnih povreda Ugovora o energetskoj povelji. U tim postupcima Hrvatska je također tvrdila da su ugovori Vlada RH-MOL rezultat mita koje je MOL dao Sanaderu.

U srpnju 2022. ICSID je odbacio optužbe Hrvatske za korupciju, istaknuvši da se temelje isključivo na Ježićevom svjedočenju. Njegove izjave pred ICSID-om i u kaznenom postupku u Hrvatskoj, prema stavu ICSID-a, pokazivale su da je nepouzdan svjedok te da Hrvatska nije uspjela dokazati, prema potrebnom standardu, da se mito dogodilo. Hrvatskoj je naloženo da MOL-u plati višemilijunsku odštetu u američkim dolarima.

Osim toga, 4. listopada 2022. MOL je podnio još jedan zahtjev za arbitražu (pred PCA), tvrdeći da je Hrvatska povrijedila ugovore u vezi s MOL-ovim ulaganjima u INA-u. Godine 2024. MOL je pokrenuo još jednu arbitražu protiv Hrvatske pred ICSID-om. Oba postupka su u tijeku.

Sanader je, podsjetimo, nedavno pušten na uvjetnu slobodu dok je Hernadi i dalje nedostupan hrvatskom pravosuđu.

MIOL Grupa | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Oni sada tvrde, pozivajući se na Članak 6. Konvencije koji jamči pravedno suđenje, da je njihova osuđujuća presuda bila proizvoljna i protivna jamstvima pravednog suđenja i načelu jednakosti oružja. Navode da nisu mogli iznijeti svoju obranu, da je sud, bez adekvatnih razloga, odbacio njihove prijedloge za izvođenje ili uvid u dokaze, osobito u pogledu vjerodostojnosti svjedočenja Roberta Ježića. Ukazivali su da nema veze između novca uplaćenog švicarskoj tvrtki i njih dvojice te da domaći sudovi nisu kritički analizirali vjerodostojnost i dokaznu snagu Ježićevih iskaza.

Sanader navodi i da mu je povrijeđena pretpostavka nedužnosti izjavama brojnih političara