Sanader tvrdi: Nema nikakvih sukoba između HDZ-a i DP-a

Ministrica Marija Vučković otklonila je u srijedu tvrdnje svog nasljednika Josipa Dabre da su Hrvatske šume leglo kriminala, kazavši da o tome ne zna ništa, dok je predsjednik Kluba HDZ-a Ante Sanader ustvrdio da zbog Dabre nema nikakvih sukoba između HDZ-a i DP-a. Ministrica zaštite okoliše, a bivša ministrica poljoprivrede Marija Vučković odbacila je navode Josipa Dabre da je jedini tražio reviziju u Hrvatskim šumama, kazavši da je ona tražila reviziju 2021. i 2022. godine, a prije toga jer, kaže tražila određena izvješća od interne revizije u HŠ-u. To nije nikakvo nepovjerenje nego nam je značilo da možemo argumentirano raspravljati o određenim temama. Za drugu reviziju, koja je došla ipak izvanredno jer je postojao pisani zahtjev čelnika tijela, ja nemam informacija, napomenula je.

Otklonila je Dabrine navode o dobivanju poslova bez natječaja, kazavši da ne zna na što se misli, a jednako tako ne zna ništa ni za leglo kriminala u HŠ-u koje je spominjao, kazavši da su nalazi revizije to otklonili te da je povećana transparentnost u objavi javnih natječaja. Ako postoji sumnja na namjerne nepravilnosti i prijevare, onda postoji mreža za prijavljivanje i postupanje s takvim nepravilnostima i što se tiče tog postupanja, mi smo imali dobre ocjene, kazala je Vučković.

Sanader: Jednostranih odluka nije bilo

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader, na pitanje novinara je li na koalicijskom sastanku dogovoreno da će Domovinski pokret 'dobiti' Hrvatske šume, ponovio je jučerašnju izjavu da to nije bila tema razgovora. „Pričalo se samo o tome da oni daju ime ministra do kraja tjedna pa ćemo idući tjedan o tome raspravljati”, kazao je.

Na pitanje je li se unutar HDZ-a raspravljalo treba li DP dobiti Hrvatske šume, uzvratio je da je 'to kao u obitelji, kao kada muž i žena razgovaraju o svom temama, tako i ovo, jednostranih odluka nije bilo, nismo o tome ni razgovarali, to nije bilo tema'. To je postala tema nakon ove pucnjave, ali uopće nije bila tema naših stranačkih tijela, dodao je.

Upitan mijenjaju li se okolnosti pregovora koalicijskih partnera nakon druge snimke Dabrine pucnjave, odgovorio je da Dabro više nije potpredsjednik Vlade i ministar. Na činjenicu da je Dabro podnio zahtjev za aktiviranjem svog zastupničkog mandata uzvratio je da on ima izvorni mandat i ima na to pravo, a što se moralnog aspekta tiče, kazao je, to je stvar DP-a i da će oni o tome raspraviti. Pustimo da DP o tome razmisli i da svoje mišljenje o tome, rekao je.

Sanader je odbacio teze da zbog aktualne situacije postoje sukobi unutar HDZ-a, ali i između HDZ-a i DP-a, naglasivši da nikakvi sukobi ne postoje.

Na pitanje je li mu prihvatljivo da osoba koja se ponaša kao bivši ministar poljoprivrede bude član parlamentarne većine i da podržava njihovu Vladu, ponovio je da Dabro ima izvorni mandat. Moramo vidjeti što će on s tim mandatom pa onda možemo odgovarati na ta hipotetska pitanja, napomenuo je Sanader.

Član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović (HDS) je kazao da snimku nije vidio te da na sastanku vladajuće koalicije o tome nije bilo riječi.

Nisam komentirao prvu situaciju, komentirao ju je Dabro, a ako je nova situacija identična toj, vjerujem da će je on komentirati na sličan način, kazao je. Moje je mišljenje kao i njegovo, i sam je rekao da je napravio nešto nepromišljeno, dodao je.

Na pitanje može li osoba poput Dabre biti saborski zastupnik, Zekanović je kazao da bi, kada bi krenuo analizirati svojih 150 kolega, mnogima našao neke činjenice koje bi ih kompromitirale i u moralnom smislu ne bi dozvolile da budu zastupnici u Hrvatskom saboru. Ovime ne opravdavam Dabru niti sam njegov odvjetnik ni član DP-a, ali možemo krenuti pojedinačno pa ću svakome naći zamjerke koje bi u moralnom smislu njihov zastupnički mandat dovele u pitanje, smatra Zekanović.