Sanchez izbjegava Merzove telefonske pozive zbog Trumpa

RAZMIMOILAŽENJE OKO TRUMPA

Španjolski premijer Pedro Sanchez već danima ne odgovara na poruke i pozive njemačkog kancelara Friedricha Merza koji se nalazi na sve žešćem udaru kritika zbog toga što prilikom posjeta Washingtonu nije španjolskog kolegu obranio od napada Donalda Trumpa, pišu njemački mediji u četvrtak.

„Od prošlotjednog povratka iz Washingtona Merz bezuspješno pokušava ostvariti kontakt sa Sanchezom kako bi razjasnio nedoumice“, prenosi tjednik Der Spiegel pozivajući se na krugove bliske njemačkom kancelaru.

Vanjskopolitički savjetnik Friedricha Merza (Kršćansko-demokratska unija CDU) Guenther Sautter je nakon povratka iz Washingtona prošlog tjedna „razjasnio stvar“ s predstavnicima španjolske vlade ali unatoč tome još nije došlo do direktnih razgovora dvojice predsjednika vlada.

ZABRANILI KORIŠTENJE BAZA Španjolska protiv rata s Iranom: Sanchez upozorava da Izrael i SAD igraju 'ruski rulet' s ljudima
Španjolska protiv rata s Iranom: Sanchez upozorava da Izrael i SAD igraju 'ruski rulet' s ljudima

Pozadina zahlađenja odnosa je ponašanje Merza prilikom posjeta Donaldu Trumpu. Španjolci, ali i mnogi u Njemačkoj, Merzu zamjeraju što tijekom zajedničkog obraćanja novinarima u Bijeloj kući nije obranio Španjolsku koju je Trump kritizirao zbog uskraćivanje podrška u ratu protiv Irana.

Merz se čak pridružio napadima Trumpa na Španjolsku zbog navodno nedovoljnih uplata u fond NATO-a.

Na kritike javnosti Merz je objasnio kako je u „privatnom“ razgovoru s Trumpom obranio Španjolsku od napada.

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares je rekao kako si Merzovi prethodnici Angele Merkel i Olaf Scholz „tako nešto ne bi dopustili“.

„Kod ovih političara je još vladao proeuropski duh“, rekao je Albares, koji je, kako navodi Der Spiegel, poznat po svojoj odmjerenosti.

Službeno je Sanchezov ured objasnio kako je Merz „vjerojatno birao pogrešni broj“ jer premijer, kako se navodi, iz sigurnosnih razloga redovito mijenja mobitel. Toj teoriji protuslovi činjenica da je Sanchez u međuvremenu telefonski razgovarao s mnogim političarima uključujući i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen.

U Berlinu međutim vjeruju kako Sanchezu trenutačno iz unutarnjopolitičkih razloga nije u interesu izgladiti spor s Merzom jer se i dalje želi profilirati kao protivnik Trumpu i njegovim ratnim planovima.

I u njemačkim medijima prevladavaju kritike Merzovog ponašanja u Bijeloj kući koje se ocjenjuje kao "poslušničko" i "nekritičko".

