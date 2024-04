Sandri Zeljko iz afere Dnevnica u kojoj su joj našli 80-ak cipela, na sudu odgodili kaznu zatvora

Nisam ništa napravila, nisam kriva, niti se osjećam krivom. Samo sam radila svoj posao, izjavila je u ožujku 2023. nekadašnja tajnica u Vladi Sandra Zeljko, koja je s Tomislavom Sauchom u tzv. aferi Dnevnice pravomoćno osuđena na zatvorsku kaznu. Dosuđene su joj četiri i pol godine. Saucha je dobio tri godine zatvora.

Županijski sud u Zagrebu je Sandri krajem ožujka 2024. usvojio molbu za odgodom zatvorske kazne.

'Usvaja se molba osuđenice Sandre Zeljko za odgodu izvršavanja kazne zatvora. Nalaže se osuđenici da se radi izvršavanja kazne zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci, 22. travnja 2024. sama javi u Centar za dijagnostiku u Zagrebu, jer će se u protivnom, nadležnoj policijskoj upravi izdati nalog za sprovođenje', naveli su u rješenju sa suda. Osuđenica je pravovremeno 8. rujna 2023. putem opunomoćenika Ive Farčića, odvjetnika iz Zagreba, podnijela molbu za odgodu izvršavanja kazne zatvora.

U molbi se navodi kako odgodu traži zbog zdravstvenih razloga te se uslijed toga osuđenica nalazi u postupku specijalističkog liječenja. Dostavila je svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.

'Molbi i dopunama molbi osuđenica je po opunomoćeniku priložila medicinsku dokumentaciju, većinom po pozivu sutkinje izvršenja, što navodi na zaključak kako je osuđenica na taj način odugovlačila meritorno rješavanje molbe za odgodu izvršavanja kazne zatvora. U liječničkom očitovanju Zatvorske bolnice u Zagrebu od 1. ožujka 2024., sačinjeno na temelju medicinske dokumentacije po specijalisti kirurgije predlaže se da se osuđenici odgodi početak izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri tjedna radi obavljanja fizikalne terapije s početkom od 4. ožujka 2024. te obavljanja kontrole. To je ujedno i razlog zbog kojeg je molbi osuđenice iz naprijed navedene zakonske osnove valjalo udovoljiti te osuđenici odgoditi početak izdržavanja predmetne kazne zatvora do 22. travnja 2024., do kada će osuđenica obaviti terapiju i kontrolu te tako zdravstveno stanje dovesti do razine kada bi mogla nastupiti na izdržavanje kazne zatvora. Ovdje valja napomenuti da nema zapreke da buduće preglede i pretrage osuđenica obavi unutar zatvorskog sustava odvođenjem u vanjske zdravstvene ustanove', navodi se, između ostalog, u rješenju sa suda.

Podsjetimo, Uskok je Sauchu teretio da je kao predstojnik ureda premijera lažirao putne naloge i zajedno s tadašnjom tajnicom Zeljko, bivšom 'krunskom svjedokinjom' u tom slučaju, nezakonito stekao tadašnjih 580.000 kuna. Prema optužnici, Sandra Zeljko je prema njegovim uputama napravila ukupno 125 putnih naloga i dostavila ih u devizno računovodstvo. Sama je kasnije preuzela novac za akontacije dnevnica i dijelila ga sa Sauchom. Istražitelji su sumnjali da je dio novaca Zeljko potrošila na cipele. Njoj su u aferi pronašli 80-ak pari cipela koje su procijenjene na 40.000 kuna. Nju terete da je i nakon Sauchina odlaska nastavila dizati novac.

Solidarno su morali u državni proračun uplatiti 590.000 kuna u roku od godine dana od pravomoćnosti presude koja je bila sredinom prosinca 2020. Zeljko je pored toga morala u proračun uplatiti 350.000 kuna. Morali su platiti i troškove vještačenja u iznosu od 51.000 kuna u roku od mjesec dana od pravomoćnosti presude.