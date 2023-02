USKOK Vrhovnom sudu: Sauchu i Zeljko strože kaznite; Obrana: Ukinute nepravomoćnu presudu

Sudsko vijeće Vrhovnog suda povuklo se na vijećanje nakon što je saslušalo žalbene argumente obrane i tužitelja na nepravomoćnu osuđujuću presudu Županijskog suda u Zagrebu. Tomislav Saucha, za razliku od njegove bivše tajnice Sandre Zeljko, u utorak nije bio na sjednici Vrhovnog suda.

Podsjećamo, USKOK Sauchu tereti da je kao predstojnik ureda premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge i zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom Sandrom Zeljko, bivšom 'krunskom svjedokinjom' u tom slučaju, nezakonito stekao 580.000 kuna.

- Svi sporni potpisi su jedinstveni, a Saucha je teški neurološki bolesnik koji ne piše ravno. Njegovi potpisi su kaotični, a ovi drugi slični su kao jaje jajetu. Stručnjaci kažu kako se ni parafirati ne možemo 20 puta za redom. Kako je onda moguće da se on unutar četiri godine mogao potpisivati jedinstvenim potpisima kad se potpisi mijenjaju - kazao je Sauchin odvjetnik Darko Maržić. Dodao je kako je u CKV-u vještačenje trajalo četiri sekunde po potpisu, a da je drugo vještačenje služilo da se potvrdi prvo.

- Drugo vještačenje je kontaminirano medijskim istupom vještaka Zvonimira Ćorića. On je prije

nego je angažiran za grafološkom vještaka u ovom predmetu za televizije rekao "teško da će netko krivotvoriti Sauchin potpis" pa zbog toga ne može biti nepristran - naveo je u svojoj žalbi odvjetnik Tomislava Sauche. Vještaci su zaključili da je Saucha potpisao sve putne naloge i putne račune, osim jednog putnog naloga za putovanje u inozemstvo. Saucha je, braneći se na ispitivanju u USKOK-u ustvrdio kako je "elementarno nepismen po pitanju pravopisa" i da je netko 'skinuo' njegov potpis.

Maržić je predložio Vrhovnom sudu da ukine prvostupanjsku presudu s uputom nižem sudu da se provede novo grafološko vještačenje i da se prouči Touretteov sindrom, koji ima Saucha, s utjecajem na potpise.

Odvjetnik Sandre Zeljko Rade Baranović također je u žalbi zatražio da se ukine prvostupanjska presuda zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka koje su, navodi, u sprezi s nepotpuno utvrđenim činjeničnim stanjem dovele do osuđujuće presude.

Baranović se ne protivi novom grafološkom vještačenju te predlaže da se ponovno vještači svih 66 isplatnica no traži i da se provede psihijatrijsko vještačenje Sandre Zeljko navevši kako tijekom suđenja nije bila u najboljem psihijatrijskom stanju ta da i dalje ima zdravstvenih problema. Njegovim navodima pridružila se i Zeljko.

Zamjenik glavne državne odvjetnice Emilio Kalabrić od Vrhovnog je suda zatražio strože kazne za oboje optuženih.

- USKOK prihvaća otegotne okolnost no smatra da ih sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio odlučujući o visini kazni - naveo je Kalabrić. Smatra da je prethodna nekažnjavanost optuženika previše cijenjena kao olakotna okolnost.

- Okrivljenici su primijetili nedostatak u izdavanju putnih naloga i proceduri koja tome prethodi. No umjesto da na to upozore oni su to iskoristili da si pribave protuimovinsku materijalnu korist iako su njihove plaće s obzirom na pozicije na kojima su radili bile daleko veće od ljudi sličnih po struci. Zbog njihova postupka I

ostali zaposlenici i dužnosnici u Vladi bili sustavno propitivani te se na njih gledalo s nepovjerenjem- kazao je Kalabrić.

Saucha je, podsjećamo, nepravomoćno osuđen na kaznu od tri godine zatvora, a Sandra Zeljko dobila je 4,5. Također im je izrečena sigurnosna mjera obavljanja službene dužnosti pet godina. Nadalje, solidarno moraju u državni proračun uplatiti 590.000 kuna u roku od godine dana od pravomoćnosti presude. Zeljko pored toga mora u proračun uplatiti 350.000 kuna. Moraju platiti i troškove vještačenja u iznosu od 51.000 kuna u roku od mjesec dana od pravomoćnosti presude.

USKOK-ova optužnica protiv Sauche i Zeljko tvrdila je da su od studenog 2013. do siječnja 2016. godine zajedno izvukli oko 590 tisuća kuna. Nakon toga do veljače 2017. godine - odnosno u Plenkovićevu mandatu - Sandra Zeljko sama je izvukla još oko 350 tisuća kuna. Pored toga, otkrilo se da je primala novac preko fiktivnih honorara na tuđe ime, navodno u dogovoru s nadređenima koji nisu uspjeli pronaći drugačiji model da joj plate prekovremeni rad.

No u kojem omjeru i gdje je novac završio ne zna se. Istražitelji su sumnjali da je dio novaca Zeljko potrošila na cipele.

