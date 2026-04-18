'POLITIKA BEZ VIZIJE'

Sandro Glumac izabran za šefa SDP-a Split: 'Stanje nije dobro'

Piše HINA,
Logo SDP-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Novi predsjednik gradskog SDP-a poručio da Split vodi loša politika i bez vizije te pozvao na povratak odgovornosti i povjerenja građana

Za novog predsjednika gradskog odbora SDP-a Split, na stranačkoj konvenciji u subotu, izabran je kao jedini kandidat Sandro Glumac, te je pozvao članove da vrate energiju i vjeru u ono što rade, da pokažu da politika može biti poštena, odgovorna i u službi građana.  "Dolazim pred vas kao liječnik, ali danas govorim kao građanin koji više ne želi šutjeti dok gleda kako se ovaj grad vodi. U medicini nas uče da prvo postavimo točnu dijagnozu. A dijagnoza za Split i Hrvatsku nije dobra, jer gledamo kako se ovaj grad vodi bez jasnog smjera, bez odgovornosti i bez stvarne brige za ljude", rekao je Glumac članovima konvencije.

"Naš grad bi trebao biti ponos Dalmacije, a danas je primjer loših odluka i propuštenih prilika. Ljudi gube povjerenje u vlast jer ne mogu živjeti od svog rada, plaća i mirovina. Mladi ne mogu riješiti stambeno pitanje pa žive s roditeljima ili odlaze u inozemstvo. Zdravstveni sustav je preopterećen dugim listama čekanja, a ogroman novac se prelijeva iz javnog u privatno zdravstvo", rekao je.

Ocijenio je da se Split razvija bez jasne vizije, s nizom neriješenih problema u svim segmentima života. "Oslanjamo se isključivo na turizam koji ne može sam bez drugih djelatnosti donijeti stabilnost, sigurnost i održivi razvoj grada. Sve je to rezultat loše politike i to moramo jasno reći", ocienio je Glumac.

Poručio je da splitski socijaldemokrati neće biti tu da klimaju glavom i čekaju bolja vremena, već su se okupili da mijenjaju stvari. Dosta je politike bez odgovornosti, koja zanemaruje potrebe grada i ljude koji žive od svog rada i mirovine, rekao je novi šef splitskog SDP-a, dodajući kako iza njih stoji veliki dio građana koji vole Split i njegovu tradiciju.

Pozvao je članove da vrate energiju i vjeru u ono što rade, da pokažu da politika može biti poštena, da može biti odgovorna i u službi građana. Vrijeme je, kazao je, da prestanu biti promatrači i da preuzmu odgovornost.

Za potpredsjednike Gradskog odbora SDP-a izabrani su Slavica Bartulović Barač i Goran Šarotić, a izabrana su i druga tijela - Predsjedništvo i Gradski odbor.

