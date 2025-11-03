Obavijesti

News

Komentari 0
NOVČANE KAZNE

Sanitarna inspekcija je provjeravala dostavu. 'Građani se žale na nehigijenu torbi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Sanitarna inspekcija je provjeravala dostavu. 'Građani se žale na nehigijenu torbi'
Zagreb: Prosvjed dostavljača Wolta na Trgu bana Jelačića | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Od ukupno provedenih 20 nadzora 'agregatora', kod njih 16 utvrđena je 31 nesukladnost. Do ovoga trenutka izrečeno je 15 novčanih kazni u iznosu od 3.590 eura

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata provela je tijekom listopada pojačane nadzore uvjeta pripreme i načina dostave hrane tijekom kojih je dosad izrekla 15 novčanih kazni u iznosu od 3.590 eura, objavili su u ponedjeljak iz Državnog inspektorata, najavivši da se nadzori nastavljaju. Tom akcijom sanitarne inspekcije, kako se navodi u objavi na internetskim stranicama Državnog inspektorata, želi se podignuti svijesti svih dionika o njihovoj ulozi u lancu dostave hrane potrošaču.

Sanitarna inspekcija je nastavno na rastući trend naručivanja i dostave hrane, a uzevši u obzir povećan broj prijava koje ukazuju na zabrinutost potrošača vezano uz uvjete i način dostave iste, tijekom listopada ove godine provela na području cijele Hrvatske veliku akciju nadzora svih dionika u lancu, a koji imaju odgovornost za sigurnost hrane.   Iz Državnog inspektorata napominju kako su u proteklom razdoblju zaprimili niz prijava građana koje ukazuju na nehigijenu dostavljača te nehigijensko stanje termoboxova/torbi u kojem se hrana dostavljena. Iako dostavljači stvaraju opći dojam kod krajnjeg korisnika, najznačajniju ulogu, kada je u pitanju sigurnost hrane, imaju ugostiteljski objekti koji hranu pripremaju te isporučuju. Stoga je pokrenuta akcija u kojoj su nadzirani svi dionici sustava, istaknuli su.

Akcija je, kako su naveli, provedena u tri faze te su njom bile obuhvaćene tri najveće platforme za dostavu hrane. U prvoj fazi provedeno je ukupno 28 nadzora nad uvjetima dostave hrane prilikom čega je putem ovlaštenog laboratorija uzorkovano 24 uzorka dostavljene hrane.

OZBILJNE NEPRAVILNOSTI Alarmantni podaci iz pekarnica: Evo što je pronašla inspekcija!
Alarmantni podaci iz pekarnica: Evo što je pronašla inspekcija!

U toj fazi sanitarni inspektori provjeravali su higijensko stanje termoboxa/torbe u kojoj je hrana dostavljena te osobnu higijenu dostavljača. Tijekom nadzora, a u suradnji s inspekcijom rada, utvrđivan je i radno pravni status dostavljača.

U sljedećem koraku obavljeni su i nadzori nad tzv. 'agregatorima', pravnih osoba koji zapošljavaju dostavljače. Svrha tih nadzora bila je utvrditi jesu li upisani u Registar subjekata u poslovanju s hranom, imaju li zaposlenici položen tečaj zdravstvenog odgoja i ima li subjekt procedure i plan higijenskog održavanja termoboxa/torbe za hranu te njegova primjena.

Izrečeno 15 novčanih kazni u iznosu od 3.590 eura

Od ukupno provedenih 20 nadzora 'agregatora', kod njih 16 utvrđena je 31 nesukladnost. Do ovoga trenutka izrečeno je 15 novčanih kazni u iznosu od 3.590 eura, donesena su dva rješenja za otklanjanje nedostataka, a za 16 nesukladnosti primijenjeno je načelo oportuniteta.

Utvrđeni nedostaci uglavnom su se odnosili na to da dostavljači nisu imali položen tečaj zdravstvenog odgoja te na nedostatke u pogledu procedura pranja, čišćenja i dezinfekcije torbi za dostavu hrane. U 20 posto nadzora utvrđena je ne higijena torbi, navode iz Inspektorata.

Nadalje, od ukupno uzorkovana 24 jela u svrhu ispitivanja mikrobioloških parametara u skladu s Uredbom Komisije od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu, Ministarstvo poljoprivrede, 10 (42 posto) jela ocijenjena su nesukladni prema Vodiču što upućuju na higijenske nedostatke u pripremi hrane u ugostiteljskom objektu. Za nesukladne nalaze u tijeku su nadzori u ugostiteljskim objektima te donošenje upravnih mjera.

NEHIGIJENSKI UVJETI Sanitarna inspekcija: Kazna od 1000 kuna zbog pasa u kafiću
Sanitarna inspekcija: Kazna od 1000 kuna zbog pasa u kafiću

Iz Državnog inspektorata napominju kako kako ugostiteljski objekti imaju odgovornost da na tržište stave sigurnu hranu tj. da osiguraju higijenske uvjete u kojim se hrana priprema te ju zapakiraju u prikladnu ambalažu kako bi  krajnji potrošač bio siguran da, nakon što je zapakirana na mjestu pripreme preuzeta hrana je netaknuta i bez kontaminacije dostavljena na njegovu adresu.   "Sanitarna inspekcija, a nastavno na rezultate akcije u nadolazećem razdoblju nastavit će sa kontinuiranim nadzorima svih dionika koji imaju odgovornost za sigurnost hrane, a kako bi se broj nesukladnosti sveo na minimum te podigla svijesti svih dionika o njihovoj ulozi u lancu dostave hrane potrošaču", istaknuli su iz Državnog inspektorata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU

Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025