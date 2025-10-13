Sarkozy će od 21. listopada u zatvoru La Sante služiti kaznu

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy 21. listopada počet će služiti petogodišnju zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante, izvijestio je u ponedjeljak RTL.

Pariško tužiteljstvo izjavilo je da ne može ni potvrditi ni demantirati RTL-ovo izvješće. Sarkozyjevi odvjetnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Kazna je dramatičan poraz za konzervativca koji je vodio Francusku od 2007. do 2012., a suci su rekli da je njihova presuda uzela u obzir "iznimnu ozbiljnost" slučaja.

Sarkozy je osuđen zbog udruživanja radi počinjenja kaznenog djela u slučaju vezanom uz primanje milijuna eura nezakonitih sredstava od pokojnog libijskog diktatora Moamera Gadafija.

Osuđen je zbog sklapanja dogovora s Gadafijem 2005., kada je bio francuski ministar unutarnjih poslova, kako bi dobio financiranje kampanje u zamjenu za podršku tada izoliranoj libijskoj vladi na međunarodnoj sceni.