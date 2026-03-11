Saša Pozder zbog operacije ne može u zatvor, ali može iz prvog reda gledati Crvenu zvezdu

Saša Pozder, drugoosuđeni u aferi Mikroskopi, dobio je odgodu izvršenja bezuvjetne zatvorske kazne od dvije godine i devet mjeseci, zbog operacije žući jer mu se stanje naglo pogoršalo pa je operacija zakazana odmah 10. veljače. Zbog tog naglog pogoršanja je dobio odgodu do 23. travnja. Međutim, operacija je odgođena, a on je dovoljno dobro da su ga kamere uhvatile kako iz prvog reda s obitelji prati utakmicu KK Crvena zvezda protiv KK Bayern München.

Foto: Screenshot/Canva

Hitna operacija nije hitna?

Prije ove odgode koju je dobio, dva zahtjeva su mu odbijena. Jedan je bio 14. siječnja, a drugi 23. siječnja, međutim, odbijenice nisu pravomoćne jer mu ih nisu uspjeli uručiti iako za njih zna. I tako je izbjegavanjem da primi poštu, dobio i treću šansu za odgodu.

Prvu odgodu je tražio zbog alergija i hipertenzije, odnosno problema s tlakom, no iz Zatvorske bolnice su rekli da se to može i kod njih liječiti. Potom je u drugoj odgodi naveo da ima problema sa žući, doktor iz Beograda je napisao da mora na kolonoskopiju, a onda vjerojatno i na operaciju. I na to su mu sa suda rekli da se pregled može obaviti dok je u zatvoru, samo ga odvedu u neku državnu bolnicu u Zagrebu, a kad dođe vrijeme operacije, kazna se prekida koliko je potrebno za operaciju i oporavak. U slučaju žući, to je oko dva tjedna, ako se uzmu u obzir moguće komplikacije.

I sad dolazimo do treće odgode, ove zbog koje je još na slobodi. Pozderu je 25. siječnja, dva dana nakon druge odbijenice, pozlilo i završio je u bolnici u Beogradu.

- Osuđeniku je indicirano operativno liječenje žući, zbog čega da se mora javiti na prijem KBC Zvezdara dana 9. veljače 2026. radi predoperativne obrade, dok da je operacija zakazana za dan 10. veljače. 2026. Ujedno da će osuđeniku prilikom hospitalizacije biti izvršena i kolonoskopija. U svojoj molbi osuđenik predlaže da sudac izvršenja zatraži mišljenje zatvorske bolnice prema priloženoj liječničkoj dokumentaciji te da donese rješenje kojim se odgađa izvršavanje kazne zatvora za 3 (tri) mjeseca - piše u javno dostupnom rješenju.

Zbog toga mu je Županijski sud u Šibeniku, nadležan za njegovo izvršavanje kazne, dao odgodu i odlučio da se u Remetinec mora javiti tek 23. travnja. No sad ispada da operacija nije bila toliko hitna, pa je odgođena. To povlači za sobom pitanje hoće li opet tražiti odgodu i izbjeći odlazak u Remetinec u travnju.

Foto: Screenshot/Canva

'Državi malo, a nama lepo'

Saša Pozder je priznao na sudu da je bio dio zločinačke organizacije na čelu s Hrvojem Petračem koja je podmićivanjem Vilija Beroša, Tihomira Rotima, Gordana Roića i Tome Pavića Zrikavca državnim bolnicama u Hrvatskoj uvaljivala mikroskopske robote koje je Pozder prodavao po napuhanim cijenama. Doktori tvrde da to ništa nije istina, da nisu primili nikakav mito te da su sve nabave bile čiste. U tijeku im je suđenje na Županijskom sudu u Zagrebu.

Velik dio dokaza istražitelji su pronašli u grupi 'Petrač&Pozder' na WhatsAppu koju je Saša Pozder napravio 2022. godine. U nju je i dosta pisao.

- Ja mislim da bi trebali Malog nagovoriti da on napravi centralnu nabavku za veliku robotiku 12 komada (2 Dubrava 2 Rebro, 2 Vinogradska, 1 Split, 2 Rijeka, 1 Osijek, 1 Pula, 1 Zadar…. Državi malo, a nama lepo i još radio nešto fenomenalno, smanjujemo listu čekanja… Tih 30 miliona će već u tri godine uštedjeti - napisao je jednom prilikom.

Pozder je bio u istražnom zatvoru najdulje od svih optuženih, više od osam mjeseci, i to jer ima dvojno državljanstvo pa je postojala opasnost od bijega. Kriminalnim radnjama je Pozderova tvrtka dobila poslove vrijedne 1,4 milijuna eura, a na razlici cijena su 'digli' oko pola milijuna eura.