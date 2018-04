Saša stiže pred Vladu: 'Ići ću i natrag pješke donesu li zakon'

Saša Pavlić, koji uz podršku od subote pješači od Rijeke do Zagreba s križem na leđima, nadomak je Markova trga. Sinoć je stigao u Zagreb, a danas oko 9 sati bio je u Savskoj ulici. Planira stići na Markov trg u 11 sati.

POGLEDAJTE VIDEO

Saša Pavlić koji uz podršku od subote pješači od Rijeke do Zagreba s križem na leđima nadomak je Markova trga! Reporterka: Monika Menčik Posted by 24sata on Thursday, April 5, 2018

- Prije svega smo silno zadovoljni jer smo našu misiju gotovo priveli kraju. Trebamo se svi sastati u 11 sati na Markovom trgu i Vladi uručiti križ. Toplo se nadamo da ćemo ipak biti primljeni na razgovor da im uistinu kažemo što mislimo - poručio je Marin Stošić koji se pridružio Saši Pavliću na njegovom križnom putu iz Rijeke do Zagreba.

Sinoć je prenoćio kod Savskog mosta.

- Legli smo na vrijeme, oko 23, a ustali smo se oko osam sati. Saša je došao do mene u 8.45. Već smo se bili uplašili da neće doći. Mislio sam, ako on ne dođe, moramo mi iznijeti križ, u 11 sati trebamo doći pred Vladu. Bojali smo se da Saša s obzirom na svoju nogu neće uspjeti doći do nas do 9 sati, ali sada sam siguran da ćemo stići na vrijeme.

Stošić je rekao kako misli da će ih pred Vladom dočekati udruge roditelja bolesne djece, a nešto se, kako kaže, šuška da će Vlada prihvatiti križ.

- U svakoj državi prioritet su bolesna djeca, i pred avionima i pred svim. Nadamo se da će Vlada učiniti nešto, da u to ne vjerujemo, ne bi ovo niti radili. Mi smo senzibilizirali javnost za ove i neke slične probleme. Saša je pola puta plakao, ljudi ga prepoznaju...Ovo ništa nije bilo režirano, sve je iskreno i spontano. Ne želimo da nam se politika uvlači u cijelu priču. Došao nam je Pernar napraviti nekakav ekskluzivni intervju sa Sašom, on mu je rekao ne.

Saša Pavlić rekao je kako nema nikakva očekivanja nakon što dođe na Markov trg.

- Želja mi je da se predstavnici Vlade nađu s predstavnicima udruga oboljele djece, zajedno sjednu za stol i nađu rješenje, a da im mi građani damo podršku, da možemo svi zajedno zapljeskati ovoj Vladi. Podrška mi je obitelj, to je temelj svega. Ako Vlada donese zakon kojim će se riješiti problemi djece, natrag ću također ići pješke pa makar u kolicima, rekao je Saša koji je tijekom puta ozlijedio nogu.