Plenković: 'Potezom s izborom sudaca smo dali recept drugim strankama kako do rješenja'

Iznenadila me reakcija Udruge hrvatskih sudaca za nešto što je u nadležnosti političkih stranaka. Zanima me je li bilo takvih reakcija kad je predsjednik Zoran Milanović kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika VSRH prošle godine. Ovo što smo mi odlučili nije sporno, ovo je recept za rješenje.

Rekao je to premijer Andrej Plenković u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a u Zagrebu. Komentirao je aktualne političke teme, vanjske i unutarnje, no najviše se obrušio na predsjednika Zorana Milanovića. Pokušao je pojasniti što je želio postići političkim dogovorom oko ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda.

- Vrlo je važno da ponovimo zašto smo to napravili i o čemu je riječ. Više je nego jasno u proteklih nekoliko mjeseci po izjavama ljudi iz SDP-a da ne postoji volja za izabrati ustavne suce. Dakle, reakcije trebaju ići prema njima, ne nama, zato što u ovome nema ništa protuzakonito, neuobičajeno ili protuustavno. Ovim potezom smo dali recept drugim političkim strankama kako doći do rješenja - rekao je Plenković i naglasio kako njegova Vlada poštuje zakonska načela, Ustav i neovisno pravosuđe.

Pokušao je pojasniti kako su ono ti koji su napravili pravi potez kako po pokazali tko nije za pravičan izbor sudaca Ustavnog suda.

- Spremni smo, imamo ljude i možemo sjesti s oporbom. Koja mora objasniti javnosti zašto radi što radi. Gledajte, HDZ ima 61 mandat, SDP 42 i kako to može biti 1:1, po kojoj matematici? Neka mi netko to objasni pa da kažem kako je taj netko u pravu. Takvog još nisam sreo - rekao je Plenković.

Izjavio je i da "nikad nije utjecao na odluke bilo kojeg suda" niti da izbor ustavnih sudaca uvjetuje odluke o bilo čemu u domeni te institucije i odgovornosti koju ti suci imaju. Zato su mu, napominje, sporne odluke i izjave predsjednika Milanovića.

- Je li normalno da njemu nitko nije dovoljno dobar za predsjednika Vrhovnog suda? Nikome nije čudno i sporno što on radi u ovom slučaju? - rekao je Plenković i izjavio kako je spreman sjesti s predsjednikom za stol i oko izbora veleposlanika.

- Što, zamislio si je da baš on mora odabrati veleposlanike u Francuskoj ili Ujedinjenom Kraljevstvu i mi to moramo prihvatiti? Zašto? - zapitao se Plenković.