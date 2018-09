Sastaju se na tajnoj lokaciji: Bernardić odlazi s čela SDP-a?

Na tajnoj lokaciji u Gorskom kotaru danas će se s Davorom Bernardićem sastati Predsjedništvo SDP-a. To je nastavak razgovora koji je dio predsjedništva stranke s Bernardićem imao u petak.

Tada su neki članovi vodstva stranke navodno uvjeravali svog predsjednika da se sam povuče, ali on je to odbio. Dobio je rok do nedjelje da se odluči hoće li sam otići, a u protivnom će biti pokrenut postupak za njegovu smjenu.

Prema neslužbenim informacijama iz redova članova Predsjedništva koji su podržavali Bernardića, prije sastanka kolala je informacija da je zadatak da potakne apel Bernardiću da odstupi dodijeljen Jelušiću, jer Bernardićev stranački patron Komadina, iako nezadovoljan njegovim radom i rezultatima, nije htio biti "egzekutor". Jelušićev argument, prema najavama, bio bi briga za SDP i loš položaj stranke u javnosti na što upućuju istraživanja stranačkih i rejtinga političara te potrebu konsolidiranja stranke što nije moguće u postojećim okolnostima, s Bernardićem na liderskoj poziciji.

Bernardić je, pak, prošloga tjedna u intervjuu Novom listu jasno poručio da nema namjeru odstupiti pa će i njegovi dojučerašnji podupiratelji u Predsjedništvu neslužbeno reći da je iluzorno očekivati da će sam podnijeti ostavku zbog čega će se morati pokrenuti procedura smjene propisana Statutom, a prođe li, dužnost v.d. predsjednika SDP-a preuzeo bi Komadina.

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina u subotu je u emisiji Hrvatskog radija "Intervju tjedna" izrazio uvjerenje da će "predsjednik SDP-a Davor Bernardić dobro razmisliti i donijeti optimalnu odluku", napomenuvši da u SDP-u trebaju učiniti ono što je najbolje za stranku jer je ideja socijaldemokracije važnija od svakoga od njih ponaosob, te dodavši kako je, ako Bernardić odstupi, spreman privremeno biti čelnik stranke.