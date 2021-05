Ukupno je do sada cijepljeno više od milijun i 100 tisuća ljudi, rekao je premijer Andrej Plenković na konferenciji nakon sjednice Vlade i još jednom naglasio podatak da će Pfizer u Hrvatskoj proizvoditi materijale za cjepivo u Savskom Marofu.

A danas se konačno sastao na istom mjestu s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem. Održali su sjednicu Vijeća za obranu i razgovarali o nabavci borbenih aviona.

Na pitanje jesu li pričali o svojim višemjesečnim prepucavanjima i sukobima, Plenković je rekao da nisu.

- Postoje određene teme koje povezuju nadležnosti predsjednika i premijera, jedna od tih tema je Vijeće za obranu. Vijeće nije tijelo koje odlučuje već samo sudjeluje. Imamo temu koju zajednički trebamo raspraviti, to je nabavka višenamjenskih borbenih aviona i to je jedina tema o kojoj se danas raspravljalo, ništa drugo nije bilo predmet razgovora - kazao je premijer o Vijeću za obranu.

Dodao je da nije bilo pritiska s francuske ni američke strane u vezi nabavke aviona.

Na pitanje oko odavanja počasti za Dan oružanih snaga i zajedničkog polaganja vijenca s predsjednikom Milanovićem, što je predsjednik Republike danas spomenuo, premijer je naglasio da više nema zajedničkih vijenaca.

- Nema zajedničkih vijenaca do kraja mandata, to smo apsolvirali. Svatko će polagati svoj vijenac. Nije važno koji je dan, donijeli smo principijelnu odluku da svatko polaže svoj vijenac. Ne moramo više o tome divaniti, to je passe, svatko će odavati počast na svoj način - poručio je.