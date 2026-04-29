Sastali se Von der Leyen i Magyar: Mađarskoj uskoro stižu milijarde iz EU fondova

Pobjednik mađarskih izbora Peter Magyar rekao je da je u srijedu imao "krajnje konstruktivne i uspješne" razgovore s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o zamrznutim europskim sredstvima za koje je kazao da će uskoro stići u Mađarsku. Komisija je blokirala pristup sredstvima jer je ustvrdila da je vlada premijera na odlasku Viktora Orbana prekršila standarde Europske unije kada je riječ o vladavini prava.

Neka od zamrznutih sredstava, poput 11 milijardi eura iz europskog plana oporavka od pandemije koronavirusa, moraju biti povučena do sredine kolovoza ili će biti nepovratno izgubljena.

Magyar je u objavi na društvenoj mreži Facebook nakon sastanka s von der Leyen napisao da će se vratiti u Bruxelles krajem svibnja kako bi zaključio politički sporazum o zamrznutom novcu.

"Europska unija ne nameće uvjete koji bi bili suprotni interesima naše zemlje", napisao je Magyar.

Nakon sastanka, von der Leyen je rekla da je imala "veoma dobar razgovor" s Magyarom.

"Raspravili smo korake nužne za otključavanje europskih sredstava namijenjenih za Mađarsku, zamrznutih zbog zabrinutosti za korupciju i vladavinu prava", napisala je von der Leyen na društvenoj platformi X.

Dužnosnici obiju strana su se već dva puta sastali od izborne pobjede Magyarove stranke Tisza 12. travnja kojom je osigurao dvotrećinsku većinu u parlamentu, što znači da može mijenjati ustav.

Europski dužnosnici kažu da će stoga moći brzo načiniti potrebne pravne izmjene kako bi dobio pristup sredstvima.

Magyar se također sastao s predsjednikom Europskom vijeća Antoniom Costom.