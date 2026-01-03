Svijet podijeljen oko Venezuele: Rusija traži puštanje Madura, Ukrajina podržava Trumpa

Rusija je u subotu pozvala SAD da pusti venezuelskog predsjednika ​Nicolasa ‍Madura i njegovu suprugu, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova, a Ukrajina je podržala američki napad na Venezuelu.

"U svjetlu potvrđenih izvješća da su predsjednik Nicolas ‍Maduro ‍i njegova supruga u SAD-u, snažno pozivamo američko vodstvo da razmotre situaciju i oslobode legalno izabranog predsjednika suverene države i njegovu suprugu", stoji u priopćenju.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha je rekao da Ukrajina dosljedno brani pravo naroda na slobodan život, bez diktature, potlačenosti i kršenja ljudskih prava.

"Madurov režim prekršio je sva ta načela u svakom pogledu”, istaknuo je. "Zauzimamo se za daljnji razvoj u skladu s načelima međunarodnog prava, dajući prioritet demokraciji, ljudskim pravima i interesima Venezuelaca."

Potporu narodu Venezuele izrazio je ekvadorski predsjednik Gabriel Noboa.

„Dolazi kraj svim narko-čavističkim kriminalcima. Njihova će se struktura konačno urušiti na cijelom kontinentu", napisao je na platformi X.

"Corini Machado, Edmundu Gonzalezu i venezuelskom narodu poručujem: vrijeme je da vratite svoju zemlju. U Ekvadoru imate saveznika."

Bjelorusija je upozorila da bi se sukob mogao pretvoriti u drugi Vijetnam.

"Predsjednik Bjelorusije kategorički osuđuje američku agresiju protiv Venezuele. Aleksandar Lukašenko nedavno je govorio o posljedicama u intervjuu s američkim novinarima. Konkretno, rekao je da će 'to biti drugi Vijetnam, a Amerikancima to ne treba'", rekla je Lukašenkova glasnogovornica Natalija Eismont, kako je prenijela novinska agencija Belta.

Kritike su izrazili i neki istaknuti europski političari.

Roderich Kiesewetter, istaknuti zastupnik njemačke konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU), kritizirao je američki napad na Venezuelu.

"S predsjednikom Trumpom, SAD napušta poredak utemeljen na pravilima koji nas je oblikovao od 1945."

"Puč u Venezueli označava povratak staroj američkoj doktrini iz razdoblja prije 1940.: načinu razmišljanja u okvirima interesnih sfera, gdje vlada zakon sile, a ne međunarodno pravo."

"Trump uništava ono što je preostalo od bilo kakvog povjerenja u SAD”, ocijenio je.

Giuseppe Conte, predsjednik talijanske oporbene stranke Pokret pet zvijezda i bivši premijer, također je upozorio da napad na Venezuelu nema pravnu osnovu.

"Američka agresija na Venezuelu nema pravnu osnovu. Suočeni smo s drastičnim kršenjem međunarodnog prava koje potvrđuje dominaciju najjačih i vojno najbolje opremljenih... Nadam se da će se čuti glas cijele međunarodne zajednice i da će svi shvatiti da se nitko više ne može osjećati sigurno ako pravila vrijede samo za neprijatelje, a ne za prijatelje. Niti neliberalna priroda vladavine neke vlade može opravdati napad na suverenu državu."

Marc Weller, direktor programa za međunarodno pravo u britanskom think tanku Chatham House, upozorio je da međunarodno pravo zabranjuje uporabu sile kao sredstva nacionalne politike.

"Međunarodno pravo zabranjuje uporabu sile kao sredstva nacionalne politike. Bez mandata na osnovi poglavlja VII Povelje UN-a, silu se može koristiti samo kao odgovor na oružani napad ili eventualno radi spašavanja stanovništva pod neposrednom prijetnjom istrebljenja”, rekao je.

"Jasno je da nijedan od ovih uvjeta nije ispunjen oružanom operacijom protiv Venezuele. Američki interes za suzbijanje trgovine drogom ili tvrdnje da je Madurova vlada u suštini kriminalna organizacija nisu pravno opravdanje”, dodao je.

Nigel Farage, čelnik britanske desničarske stranke Reformirajmo Britaniju, rekao je da bi američki napad na Venezuelu mogao natjerati Kinu i Rusiju da dobro promisle prije nego djeluju.

"Američke akcije u Venezueli tijekom noći su neortodoksne i protivne međunarodnom pravu – ali ako natjeraju Kinu i Rusiju da dvaput razmisle, to bi mogla biti dobra stvar."

"Nadam se da venezuelski narod sada može okrenuti novi list bez Madura."