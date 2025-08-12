Sati brutalnog nasilja u SAD-u: Udomitelj ubio dječaka, tukao ga, u grlo mu gurnuo grebalicu

Udomitelj iz Pennsylvanije optužen je za brutalno ubojstvo 13-godišnjeg dječaka kojeg je, prema navodima, satima tukao u njihovom obiteljskom domu. Zločin je kulminirao stravičnim činom guranja grebalice za leđa u dječakova usta. Prema pisanju britanskog Mirrora, policija je po dolasku na adresu zatekla tinejdžera prekrivenog masnicama i razderotinama, koji je nedugo zatim preminuo u bolnici.

Glavni osumnjičeni, Cesar Delgadillo (39), suočava se s optužbom za ubojstvo. Vjeruje se da je napad trajao satima, od nedjelje navečer do ponedjeljka ujutro, u njihovoj kući u mjestu Drums u Pennsylvaniji. Nakon što je dječak pronađen bez svijesti u svojoj sobi, pozvana je hitna pomoć, no unatoč brzoj intervenciji i prijevozu u bolnicu Lehigh Valley, liječnici su mogli samo proglasiti smrt.

Nakon pregleda snimki nadzornih kamera iz kuće, uhićeni su i Cesar Delgadillo i njegova supruga Virginia Delgadillo (34). Cesar je optužen za ubojstvo, ugrožavanje djeteta, prikrivanje dokaza i ometanje pravde. Virginia se suočava s pet točaka optužnice za ugrožavanje dobrobiti djece, četiri točke za moralno kvarenje maloljetnika te jednom točkom za prikrivanje materijalnih dokaza.

Ključni dokaz u ovom slučaju predstavljaju snimke kućnog nadzornog sustava. One su, kako se navodi, zabilježile ne samo brutalan napad, već i šokantne scene koje su uslijedile. Lokalna TV postaja WNEP prenosi dijelove policijskog zapisnika:

"Videozapis bilježi velike količine krvi koje su se našle na podu tijekom napada. Neka od djece koja žive u kući viđena su kako aktivno čiste krv s poda."

Ovaj detalj ukazuje na to da su i ostala udomljena djeca bila svjedoci nasilja te su bila prisiljena sudjelovati u prikrivanju tragova. Upravo su dvoje druge udomljene djece u ponedjeljak ujutro probudili Virginiju, koja je potom pronašla 13-godišnjaka u besvjesnom stanju.

Obitelj Delgadillo imala je petero udomljene djece u dobi od pet do 16 godina. Nakon uhićenja Cesara i Virginije, preostalo četvero djece predano je u nadležnost socijalne službe i nalaze se na sigurnom.

Par Delgadillo trenutno se nalazi u pritvoru i čeka sudska ročišta koja su zakazana za kraj mjeseca, dok se istraga o svim okolnostima ovog tragičnog događaja nastavlja.