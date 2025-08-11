Tukao ženu pred djetetom, doma držao jugoslavensku protupješačku minu i bombe

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjakom zbog prijetnje, , teške tjelesne ozljede i nasilja u obitelji na štetu 47-godišnje članice obitelji te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Sumnja se da je nekoliko godina do 9. kolovoza 2025. na adresi na Peščenici, sustavno zlostavljao 47-godišnjakinju, verbalno ju maltretirao i tukao pred djetetom. Tog 9. kolovoza ju je pijan s 1,78 premila tukao i zaprijetio da će ju ubiti zbog čega je ona pokušala pobjeći.

U Kliničkoj bolnici Merkur gdje joj je pružena pomoć, doktori su ustanovili teške tjelesne ozljede. Nakon pretresa stana 10. kolovoza policija je pronašla ozbiljan arsenal u kući strave. Nasilnik je doma držao: 424 komada raznog streljiva,sedam ručnih bombi bez upaljača, šest spremnika za streljivo s kapacitetom od 20 komada, pet komada eksploziva TNT ukupne mase 1000,00 grama, dva spremnika za streljivo s kapacitetom od 30 komada, dva redenika za streljivo s kapacitetom od 50 komada, jedan upaljač za ručnu bombu sa žlicom i osiguračem te jedan detonator za MRUD (jugoslavenska protupješačka mina).

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće uz kaznenu prijavu dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.