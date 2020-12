Na Županijskom sudu u Zagrebu u četvrtak su završili s ispitivanjem djelatnice Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Kristine Horvatić. Potom je sutkinja Sanja Mazalin zaključila glavnu raspravu i objavila kako će nepravomoćnu presudu u predmetu 'Dnevnice' objaviti u srijedu.

Nismo krivi - rekli su 12. rujna 2019. na početku suđenja u Tomislav Saucha i bivša tajnica u Vladi Sandra Zeljko.

Tužitelji su potom više od sat vremena čitali tri točke optužnice u kojoj Sauchu terete za zloporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje dokumenata, a Zeljko za pomaganje u zloporabi, krivotvorenje i prijevaru. Prema optužnici, Sandra Zeljko je prema Sauchinim uputama napravila ukupno 125 putnih naloga i dostavila ih u devizno računovodstvo. Sama je kasnije preuzela novac za akontacije dnevnica i dijelila ga sa Sauchom. No u kojem omjeru i gdje je novac završio ne zna se.

Uskok je predlaži da se Sauchi oduzme 295 000 kuna koliko je, tvrde, protuzakonito stekao, a Zeljko 649.112 kuna. Grafološki vještaci utvrdili su da je Sauchin potpis na gotovo svim spornim dokumentima, a on je tijekom postupka tvrdio da to nisu njegovi potpisi.

- Osnovna činjenica je da niti jedan od putnih naloga nisam potpisao niti sam primio novac za njih - ustvrdio je Saucha na ispitivanju u Uskoku 10. veljače 2017. dodavši "morao bih biti idiot većih proporcija da sam mislio da ovako nešto neće biti otkriveno".

- Elementarno sam nepismen po pitanju gramatike i pravopisa - ustvrdio je tada bivši predstojnik ureda bivšeg premijera dodavši kako ne može kontrolirati ruku i da potpisi na spornim dokumentima izgledaju kao njegovi no da ih on nije potpisao. "Netko me dobro skinuo", zaključio je tada Saucha. Ponudio je i odgovor tko bi to mogao biti:

- Ja sam na posao dolazio oko 9, 9.30 sati i najmanje sam sedam sati bio na poslu. Zeljko je ostajala duže i moja je teorija da je ona mogla bez problema iznijeti te papire i vratiti ih - kazao je Saucha dodavši kako je ona vječito glumila plahost. Dodao je i kako je bakteriofob, odnosno da preferira plaćanje karticama, pa se može provjeriti na što je i koliko trošio.

Nju terete da je i nakon Sauchina odlaska nastavila dizati novac pa je od ožujka 2016. do veljače 2017. godine, po Uskokovim tvrdnjama, samoinicijativno krivotvorila potpise kasnijih šefova kabineta Nevena Zelića i Davora Božinovića te preuzela i zadržala akontacije dnevnica u ukupnom iznosu od gotovo 350.000 kuna.

Sve do veljače 2017. novac se isplaćivao preko putnih naloga. Bilo ih je, stoji u optužnici, ukupno 66, a Zeljko je navodno u rubrici 'Predstojnik' lažirala potpise tadašnji šefova premijerovog ureda, Nevena Zelića i Davora Božinovića. U uredu za opće poslove i dalje ništa nisu sumnjali već su joj novac za dnevnice isplaćivali.

Istraga u ovom slučaju najprije je poreknuta samo protiv Sauche, tadašnjeg SDP-ovog saborskog zastupnika, a naknadno je proširena i na Zeljko.