Saudijci zaobilaze Hormuz: Naftu šalju preko Crvenog mora

Saudijska Arabija mogla bi u ožujku isporučiti znatno više nafte preko Crvenog mora, ali količina ni izdaleka neće biti dovoljna da nadoknadi smanjene isporuke kroz Hormuški tjesnac, pokazali su podaci o brodarskom prijevozu objavljeni u utorak. Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši prolaz brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima. Osiguravatelji su u takvim uvjetima otkazali pokriće za brodove u široj regiji Perzijskog zaljeva i tankeri su obustavili plovidbu kroz Hormuški tjesnac Do 28. veljače i prvog vala američko-izraelskih napada na Iran Saudijska Arabija bila je kroz uski prolaz između Omanskog i Perzijskog zaljeva izvozila oko šest milijuna barela nafte dnevno.

Zemlje u regiji Perzijskog zaljeva trenutno izvoze tek desetinu nafte iz nafte iz razdoblja prije sukoba, izračunala je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u najnovijem izvješću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:24 Hormuški tjesnac | Video: 24sata/Reuters

To bi značilo da Hormuškim tjesnacem trenutno prolazi manje od dva milijuna barela dnevno, prema procjenama IEA-e i prosjeku za 2025. godinu.

Samo Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati imaju naftovode procijenjenog kapaciteta 3,5 milijuna do 5,5 milijuna barela dnevno kojima bi se mogao zaobići Hormuški tjesnac, napomenula je IEA.

Pravac Crveno more

Saudijci zato sada otpremaju naftu iz luke Yanbu na Crvenom moru kako bi povećali izvoz i izbjegli naglo smanjenje proizvodnje, poput susjeda u Perzijskom zaljevu Iraka, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:09 Iran zatvorio Hormuški tjesnac | Video: 24sata/Reuters

Iz Yanbua je u prvih devet dana ožujka otpremljeno 2,2 milijuna barela dnevno, dvostruko više nego u veljači, pokazali su podaci LSEG-a.

U ožujku bi u Yanbuu nafta trebala biti ukrcana na ukupno 37 tankera, uključujući 11 koji su već isplovili, prema podacima LSEG-a. Podaci tvrtke Kpler pokazuju pak da bi trebalo biti ukrcano najmanje 40 tankera, što bi moglo podići izvoz iznad četiri milijuna barela dnevno.

Luka ima kapacitet za prihvat više od 4,5 milijuna barela dnevno, navode trgovci, iako je rijetko ukrcavala više od 2,5 milijuna.

Ruta koja prelazi preko Crvenog mora također uključuje sigurnosne rizike od napada pokreta Ansar Allah koji na čelu koalicijskih vlasti upravlja sjevernim Jemenom.

Ansar Allah bio je zatvorio prolaz Bab al Mandeb, zahtijevajući dopremu humanitarne pomoći palestinskom Pojasu Gaze u razdoblju izraelskih napada.

Saudijski naftni div Aramco poručio je u utorak na konferenciji da se njegovim naftovodima do Crvenog mora može 'pustiti' do sedam milijuna barela dnevno, od čega bi pet milijuna bilo dostupno za izvoz, a preostala dva milijuna bila bi namijenjena ​​domaćim rafinerijama na zapadnoj obali Saudijske Arabije.

Kraljevstvo je do sada smanjilo proizvodnju nafte na oko 9,8 milijuna barela dnevno, s 10,9 milijuna barela dnevno u veljači, kada je izvoz povećan iznad kvote u sklopu Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC), uz sklopu priprema za moguće poremećaje u opskrbi, prema procjenama Energy Aspectsa.