Saunska zabavljačica Vale Čaša udarila po Zapadu: Šire lažne vijesti, Rusija nikome ne prijeti!

Predsjednica vijeća Ruske Federacije Valentina Matvijenko, poznata kao Vale Čaša, zadnjih tjedana je jako nervozna... Ova vjerna Putinova suradnica nedavno se obrušila na Zapad kojeg optužuje da širi rusofobiju.

- Mi ne prijetimo nikome nuklearnim oružjem. To je fake news. Žele preplašiti svijet slikom užasne Rusije - rekla je nedavno možda i najmoćnija političarka u Rusiji.

Prije nekoliko dana je i predložila završetak sukoba, ali pod uvjetima koje je Moskva postavila. Njezinu ideju, naravno, Ukrajina nije prihvatila. Ruski mediji objavili su i kako se Matvijenko odnedavno nalazi na listi traženih ukrajinskih obavještajnih službi.

Ali tko je ova gospođa kojoj Vladimir Putin toliko vjeruje i koja je uz njega dugi niz godina, u dobru i u zlu...

Ova 73-godišnjakinja iza sebe ima pozamašan CV. Radila je kao ambasadorica na Malti i u Grčkoj, bila je prva gradonačelnica St. Peterburga kojeg je vodila od 2003. do 2011. godine, bila je zaposlenica više ministarstava, a danas sjedi u Dumi..

Sposobna žena, rekli bi neki. I ne bi bilo posve u krivu. Jer zahvaljujući svojim 'sposobnostima' Valentina je danas tu gdje je. Pa krenimo redom.

Valentina, djevojački Tjutina, rođena je 1949. u Ukrajini, tada naravno dijelu SSSR-a. Ali to nikako ne znači da ima neke simpatije prema njima, ali o tome kasnije... O njezinoj mladosti malo se zna. Godine 1972. završila je farmaciju u St. Peterburgu, a iste te godine se i udala. Od najranije mladosti je bila i ponosna članica Komsomola, komunističke organizacije za mlade. Nešto kao Titovi pionir kod nas.

Taj Komsomol bio je zaista specifična organizacija. Članovi su mu mogli pristupiti samo ako su 'diplomirali' s devet godina kao 'mali oktobristi', pa onda s 14 godina kao 'mladi pioniri', a onda su do 28 godine morali biti članovi ove organizacije. Valentina je u toj komunističkoj organizaciji obavljala više rukovodećih funkcija.

E sad. Prema izjavama njegovih bivših članova, taj Komsomol nije imao nikakvog smisla. Osim prikupiti što više članova i novca.

- Nije bilo priča o ideologijama ni napretku. Šefovi su sjedili i zabavljali se - prisjetila se jedna bivša članica.

No to i nije najveći grijeh ove organizacije. Kako je pisao CNN još tamo 2000. godine, njihove raskalašene zabave u saunama prepune alkohola trajale su satima. Pa dobro, mladi se zabavljaju, rekao bi netko.

Osim što su te zabave često pohodili i stariji, bolje pozicionirani članovi partije, koji su se onda tu, hajdemo reći to tako, zabavljali s mlađim damama... Prema povjesničaru Kamilu Galeevu, Valentina je tu stekla svoju slavu.

- Zvali su je "Valya the glass" (Vale čaša) jer je mogla popiti više od drugih muškaraca - napisao je na svojem Twitteru uz njezinu fotku iz mladosti.

O njenoj ljubavi prema alkoholu snimljen je i jedan skeč.

Na tim zabavama i svojim aktivnostima u organizaciji se očito toliko istaknula, da je njezina karijera naglo krenula u visine. Godine 1989. čak je ušla u posljednji saziv parlamenta SSSR-a, ali ne zbog glasova, već zbog kvote koja je određivala da određeni postotak žena mora imati svoje mjesto tu.

Kad je shvatila da od SSSR-a nema budućnosti, odlučila se posvetiti karijeri ambasadorice. Prvo je radila na Malti, a onda i u Grčkoj. Sumnja se kako ti poslovi nisu bili čisto ambasadorski, već kako je tu oprano i dosta novca, o čemu su pisali brojni svjetski mediji..

Nakon toga vraća se u majku Rusiju i 2003. godine dobiva podršku Putina i njegove stranke te postaje gradonačelnica St. Peterburga. Prva u povijesti. Protiv nje se i nekoliko puta prosvjedovalo, preživjela je atentat, na optužbe da je korumpirana već je i oglušila... Zbog podrške Putinu kod okupacije Krima 2014. godine bila je jedna od prvih osoba kojoj je SAD uveo sankcije i zamrznuo imovinu, ali to nju ne dira previše. Jedna od njezinih najbizarnijih ideja dolazi iz 2016. godine kad je u Rusiju htjela uvesti Ministarstvo sreće. "Sretan čovjek ne postaje terorist", tako je tad objasnila svoje namjere.

- Što smo mi to ikad napravili Ukrajini? - zapitala se ova gospođa, podsjećamo rođena Ukrajinka, nimalo ironično tri dana prije početka invazije. Koliko love ima na računu, nije poznato, ali šuška se kako je osigurano i idućih nekoliko generacija. Ujedno je navodno i vlasnik luksuzne vile u mjestu Pesaro na istočnoj obali Italije, nedaleko od San Marina.

U politici je dulje od Putina. Kao i on, probila se iz siromaštva do samog vrha. Danas mu je jedna od omiljenih savjetnica i kolegica. Ona će uvijek biti uz njega. Jer vjeruje kako će joj se to isplatiti.

Nedavno je optužila Zapad da brani Ukrajini početak pregovora s Rusijom. I sa 73 godine i dalje je itekako vatrena.

