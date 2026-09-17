Saznajemo čijih je 106 ilegalnih tona otpada u Otoku! Tko je uzeo novac i promijenio rutu?

Nadležna tijela uključenih država trenutačno usuglašavaju način provedbe povrata nezakonite pošiljke. Postupak koordinacije još je u tijeku te stoga u ovom trenutku nije moguće navesti konkretan datum povrata, odgovorili su nam iz Ministarstva zaštite okoliša, koje vodi HDZ-ovka Marija Vučković, na pitanje kad će 106 tona ilegalno uvezene otpadne plastike i tkanine biti vraćeno u Italiju.

Taj je otpad u iznajmljenom dvorištu bivše pilane u slavonskom gradu Otoku ostavila tvrtka Koda 23 Matej, koju je Slovenac Matej Krkoč za jedan euro registrirao u Umagu. Tvrtka nema ni prihode ni zaposlenih, a što je najvažnije - baš nikakve dozvole za gospodarenje otpadom i nikad ga nisu trebali preuzeti. No u svom odgovoru za 24sata ministarstvo je otkrilo da su u cijelom procesu dovoženja otpada sudjelovale još tri tvrtke. Spomenutih 106 tona otpada je od tvrtke Eurorecuperi iz Italije, koja se bavi prikupljanjem plastike, drva i otpadnog tekstila. Organizator pošiljke također je talijanska tvrtka La 3F Ambiente. A otpad je dovezen kamionima hrvatske tvrtke Vis Solis iz Brezničkog Huma pored Novog Marofa. U papirima je odredište za otpad trebalo biti u Bugarskoj i trebala ga je preuzeti tvrtka Anes 96, koja je uredno registrirana i ima dozvole za preradu tekstila i plastike. Ali pošiljke kamiona završile su u Otoku. Zasad je kazneno prijavljen jedino Slovenac, ali kako doznajemo, traje kriminalistička istraga u kojoj policija pokušava pronaći odgovor na ključno pitanje: Tko je naredio preusmjeravanje u Otok? Također je važno utvrditi tko je i koliko novca dobio.

Tvrtka Vis Solis domaća je prijevoznička tvrtka koja ima dozvolu za prijevoz otpada. A njihovi kamioni trebali su iz Italije samo proći Hrvatskom, a ne da prije granice sa Srbijom otpad završi u Slavoniji. Vlasnici tvrtke su Goran i Davor Andrašek, lani su imali 31 milijun eura prihoda i imaju 71 zaposlenog. Nitko nam se nije javio na telefonske pozive, a niti smo dobili odgovor na mail u kojem smo pitali tko je naredio promjenu rute i jesu li znali da otpad ostavljaju tvrtki bez dozvola.

Prijevoznik je inače dužan predati otpad oporabitelju koji je naveden u dokumentima, može drukčije postupiti samo ako je dobio nalog naručitelja posla. A organizator je talijanska tvrtka čije službene stranice nismo uspjeli pronaći, a mail koji smo poslali na adresu pronađenu na poslovnim servisima vratio se kao neisporučiv. Otpad bi se trebao vratiti pošiljatelju, tvrtki Eurorecuperi. I njih smo pitali jesu li znali gdje im je otpad završio, jesu li oni izdali nalog za skretanje u Otok, hoće li snositi trošak povrata...? Niti oni zasad nisu ništa odgovorili. Od ponedjeljka na naš mail nije odgovorio ni osumnjičeni Slovenac, kojeg smo pitali zašto je ostavio otpad u Otoku.

Zemljište i gospodarske zgrade u kojem je otpad nisu u vlasništvu tvrtke nego ih je Matej Krkoč krajem srpnja unajmio od lokalne obitelji Ivanković, koja živi odmah pored lokacije. Niti oni nisu odgovorili na našu zamolbu za komentar. U ranijem odgovoru Inspektorata navodi se da je ugovor o zakupu imao odredbu prema kojoj su morali biti obaviješteni u slučaju dovoza plastike, pa je u najmanju ruku čudno što ne žele ništa govoriti ako nisu znali za ilegalnu aktivnost.