Plogging ne pita za kondiciju ili godine, zato su na Bundek 11. rujna dobrodošli apsolutno svi. Zapamtite datum, provedite dan u prirodi sa svojim najbližima, ekološki se osvijestite i uživajte u ovom jedinstvenom događaju koji je i edukativnog karaktera. Naša je zajednička misija učiniti Zemlju boljom za život, ali i pomoći dječjem vrtiću Petrinjčica u Petrinji koji je godinama poznat po provođenju certificiranog programa Eko škole.

Kupnjom kotizacije osigurajte svoj startni paket

Kako bismo vam zahvalili što sudjelujete u očuvanju okoliša i pomažete Dječjem vrtiću Petrinjčica, osigurali smo vam odličan startni paket koji će vas oduševiti. Ako još niste, prijavite se na Ekotlon jer uoči utrke sudionicima dijelimo fantastične pakete koji uključuju prigodne poklone organizatora i sponzora utrke. Povrh toga, očekuje vas atraktivna službena majica s logom Ekotlona koju ćete rado nositi još dugo nakon utrke. Uz majicu, dobit ćete startni broj s čipom za mjerenje vremena kako biste točno znali koji je vaš rezultat ploganja. A da ne dođe do dehidracije, pripremili smo bočicu vode, no tu su i okrepne stanice na cilju i na punktovima eventa. Osim toga, startni paket uključuje zaštitne rukavice i složivu vrećicu od reciklirane plastike koje će vam biti potrebne za ploganje.

Preuzimanje paketa

Startne pakete moći ćete preuzeti na dan utrke, 11. rujna. Kako bi izbjegli nepotrebnu gužvu predlažemo svima koji su u prilici da svoje pakete podignu barem 2 sata prije utrke. Startne brojeve i pakete će za kolege moći preuzeti jedan trkač uz predočenje kopije maila potvrde o uplati kotizacije ili kopije osobne iskaznice natjecatelja za kojeg podiže paket. Također, molimo vas da se pridržavate trenutačnih mjera HZJZ.

Tokom cijelog eventa na raspolaganju imat ćete okrepne stanice, garderobe, toalete te stručnu podršku trenera. Nakon utrke osigurali smo hranu, piće te bogat nagradni, zabavni i edukativni sadržaj.

Poznate Hrvatice vas pozivaju na Ekotlon!

Da je Ekotlon vrijedan ekološki događaj koji itekako vrijedi posjetiti, dokazuju slavne Hrvatice koje svoj dolazak najavljuju putem društvenih mreža. Noseća lica najveće plogging utrke u Hrvatskoj su Ida Prester i Franka Batelić koje ovaj projekt smatraju izuzetno važnim i eduktivnim te vas pozivaju da se i vi u njega uključite. Osim toga, one žive u skladu s prirodom, ekološki su osviještene i brinu o svom zdravlju što na svojim profilima često ističu, a putem ove akcije željele bi i vas potaknuti da brinete o prirodi. Ekotlon podržavaju Sanja Žuljević, Alex Milinković, Vanja Knežević, Ogi Antunac i Tena Sakar Vukić koje vas također pozivaju da se prijavite, i zapamtite, prijave traju do 9. rujna (do 23:59 sati) ili do popunjenja maksimalnog broja natjecatelja.

Dođite 11. rujna na Bundek na najveću plogging utrku u Hrvatskoj!

Prijavite se OVDJE jer će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koju doniramo stradalom Dječjem vrtiću Petrinjčica, a pratiti nas možete i na društvenim mrežama.

Ponosni partneri projekta su Konzum, adidas, INA, HEP, OTP banka te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt podržava Bigbelly SMART SOLUTIONS FOR CITIES.