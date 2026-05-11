DODIK LIKUJE

Schmidt završio mandat visokog predstavnika: 'BiH je nedovršen projekt mira s EU perspektivom'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sarajevo: Christian Schmidt održao je konferenciju za medije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

Ured OHR-a potvrdio je kraj mandata Christiana Schmidta uz poruku da BiH mora nastaviti reformski put prema EU. Dok međunarodni dužnosnici pozivaju na jačanje institucija

Ured visokog međunarodnog predstavnika u ponedjeljak je službeno potvrdio da Christian Schmidt završava mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što su dan ranije o tome izvijestili mediji kojima je Schmidt potvrdio napuštanje ove pozicije.  Prema priopćenju objavljenom na službenoj stranici OHR-a, naglašeno je da Bosna i Hercegovina mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama. Posebno je istaknuta potreba provođenja ustavnih i izbornih reformi na temelju presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dodaje se da upravo provedba tih presuda ostaje ključna za funkcionalniji politički sustav. 

'RIGOROZAN STAV' Dodik u Moskvi tražio pomoć Putina: Od Rusije očekuje reakciju protiv Schmidta u UN-u
Christian Schmidt u svom je zadnjem oglašavanju naveo da Bosna i Hercegovina ostaje “nedovršen projekt mira”, ali i država s jasnom europskom perspektivom ako domaće vlasti provedu nužne reforme i ojačaju institucije. 

Iz vodećih stranaka iz Federacije BiH nije bilo službenih komentara o odlasku Schmidta niti o mogućem budućem modelu međunarodne prisutnosti u BiH.

Za razliku od toga, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvoreno je pozdravio odlazak njemačkog diplomata, ustvrdivši da Schmidt “odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao – bez legitimiteta, bez odluke Vijeća sigurnosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani”.

ODSTUPIT ĆE S DUŽNOSTI Njemački medij: Schmidt napušta BiH, SAD želi nekog s kim se može bolje upravljati
Dodik je u objavi na društvenoj mreži X naveo i da će Republika Srpska pokrenuti kazneni postupak radi utvrđivanja ’materijalne štete nastale Schmidtovim djelovanjem’ dodajući da je ‘Republika Srpska neuništiva’.

Bivši visoki predstavnik Carl Bildt također se oglasio na društvenoj mreži X poručivši da je institucija visokog predstavnika godinama bila pod pritiskom Rusije, ali mu je presudila intervencija SAD-a.

NOVA VLAST U MAĐARSKOJ Bartulica: 'Orban je bio Dodikov i Vučićev saveznik u Uniji, a taj bliski odnos sam mu zamjerao'
Ocijenio je da je Europska unija bila “slaba u svom pristupu”, ali da se sada mora konsolidirati.

“OHR nakon 30 godina nije koristan. Potrebna je nova inicijativa”, poručio je Bildt.

