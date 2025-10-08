Šćuric na sudu zbog sukoba s umirovljenikom, pitali smo što je s mažoretkinjama: I dalje je tu

Nakon svega što se događalo i pisalo prije sedam-osam mjeseci, zapravo se nije dogodilo ništa. Tresla se brda, rodio se miš. Alen Šćuric i dalje dolazi na treninge i u ured Zagrebačkih mažoretkinja, ide na natjecanja, cure se i dalje boje. Ništa se nije promijenilo.

Kažu nam tako izvori bliski Zagrebačkim mažoretkinjama koje smo kontaktirali nakon vijesti o ročištu na sudu u Zagrebu na kojem je Alen Šćuric kažnjen zbog sukoba s umirovljenikom 2023. godine. Kako je objavio Jutarnji list, na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu dobio je kaznu od 750 eura zbog verbalnog napada na umirovljenika (84) u sukobu oko parkinga. Šćuric je odmah uložio žalbu na presudu.

Istovremeno čeka ishod istrage u kojoj je osumnjičen za 14 kaznenih djela na štetu 11 oštećenih mažoretkinja. Zasad još nije poznato hoće li i kad biti podignuta optužnica protiv njega. Iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva zasad nam nisu odgovorili na pitanje o istrazi.

Duvnjak stao u obranu djevojke

U vrijeme incidenta s umirovljenikom još je bio direktor Zagrebačkih mažoretkinja, kao i na visokoj funkciji u Hrvatskom mažoret savezu. Iako su se već i ranije do javnosti probijale priče o tome da je agresivan i da s mladim mažoretkinjama postupa neprimjereno, ništa se službeno nije moglo doznati do skandala na dočeku srebrnih rukometaša na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića u veljači. On se tad unio u lice jednoj od mažoretkinja koja je po njegovoj procjeni stajala na krivome mjestu, te se počeo derati na nju, pred svim uzvanicima, rukometašima, kamerama. Djevojku je zaštitio Domagoj Duvnjak, a klupko se počelo brzo odmotavati.

Foto: PIXSELL, 24sata.hr

Priveden, izbačen iz Saveza...

Nakon objavljene snimke, za javnost su progovorile i brojne mažoretkinje, svjedočeći da je agresivan, da ih vrijeđa na treninzima i nastupima (da su debele, lijene, itd.), te da je bilo i spolnog uznemiravanja (dirao ih je, sjedile su mu u krilu itd.). Iako se on branio da su to lažne konstrukcije i da su zbog njegovog pristupa Zagrebačke mažoretkinje izuzetno uspješne, reagirala je i policija.

Proveli su istragu oko incidenta na dočeku, te ga priveli 6. veljače. Sutkinja ga je pustila da se brani sa slobode i nakon toga je skandal pomalo zaboravljen. U Hrvatskom mažoret savezu espresno su ga smijenili, a na naš novi upit ima li Šćuric kontakta s njima, odgovorili su sljedeće:

- Gosp. Alen Šćuric nije član HMS-a i ne obnaša niti jednu funkciju više. Nemamo saznanja čime se trenutno bavi, nismo u kontaktu s njim. Sadašnja predsjednica je Ines Mileković.

Zagreb: Proslava 113. Dinamovog rođendana na Cvjetnom trgu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nastupi na Maksimiru?

Iz Zagrebačkih mažoretkinja nam službeno nisu zasad odgovorili na upit je li Šćuric i dalje aktivan u radu organizacije. Na njihovoj blog-stranici reklamiraju se pod motom "Zagrebačke mažoretkinje - Pod novom upravom još bolje". Ovih dana traju i audicije za nove članice, a po objavama se može zaključiti da redovno nastupaju.

No, kako smo napisali na početku, naši izvori su nam potvrdili kako Šćuric i dalje normalno dolazi i bavi se mažoretkinjama. To nije čudno jer je njegova tvrtka ZAMA vlasnik Zagrebačkih mažoretkinja, ali u svjetlu svega što se događalo, nije ni primjereno. Zanimljivo je kako su na blogu najavljeni nastupi ZG mažoretkinja na utakmicama Dinama s Osijekom i Rijekom idući tjedan, doduše pod upitnikom.

Naime, nakon privođenja Šćurica GNK Dinamo se ogradio od njega i ZG mažoretkinja, te objavio kako neće surađivati s njima do "rasvjetljavanja situacije nastale na dočeku rukometaša i šokantnih informacija koje su se pojavile nakon toga". Situacija, eto, još nije rasvijetljena pa ZG mažoretkinje vjerojatno još neko vrijeme neće nastupiti na Maksimiru.

Telefonski smo kontaktirali i Alena Šćurica, njegova suradnica istaknula je kako ne daju izjave za medije.

