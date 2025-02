Ispovijesti bivših mažoretkinja: 'Bojale smo se, a on je prijetio. Znao nas je vrijeđati do suza...'

Upisala sam se u mažoretkinje kad sam imala četiri ili pet godina, a otišla sa svojih 16, to je bilo prije nekoliko godina. U nižim sastavima nismo imali puno veze s Alenom, osim na 'klasifikacijama' tri puta godišnje. Tamo bi Alen Šćuric i dvije trenerice gledali nas cure kako plešemo i rangirali. I to nije imalo veze s plesom. I onim curama koje ne bi zadovoljavale njegove neke uvjete prijetio bi izbacivanjem, počela je priču bivša mažoretkinja za 24sata. Razgovarali smo s nekima od njih nakon što je javnost zgrozila skandalozna snimka incidenta na dočeku srebrnih rukometaša, na kojoj šef Zagrebačkih mažoretkinja, Alen Šćuric, urla i unosi se u lice jednoj od djevojaka jer je pogrešno stajala u protokolu pa je okrznula kapetana Domagoja Duvnjaka. Nakon toga, pokušao se 'oprati', ali njegove izjave bile su još skandaloznije.

Govorio je o "devijantnim djevojkama" te kako na neke ponekad treba povisiti ton.

Bivše mažoretkinje ispričale su nam o svemu što su prolazile te kako su ih maltretirali zbog kilaže te im prijetili da će im, ako ne smršave, zabraniti odlazak na natjecanja dok ne izravnaju trbuh.

- Osim tih komentara o debljini, trenerice su bile super, makar u usporedbi s njim. Kad god bi on imao svoje ispade, one bi nas tješile - svjedoči bivša mažoretkinja za 24sata.

- Sjećam se i kolektivnog straha koji bi nastao među nama djevojčicama kad bi on najavio da će doći na trening. Nekad smo od straha i muke znale plakati i povraćati. I danas me prolazi jeza kad se toga sjetim. Kad bi nas došao gledati, uvijek je držao monologe kako smo užasne, a on nam je sve omogućio. Prijetio nam je svime i svačime ako ga osramotimo na natjecanju jer moramo biti najbolje - nastavlja.

Prisjetila se i situacije u kojoj je juniorski tim završio na drugome mjestu na državnom natjecanju.

- Bio je toliko ljutit, čak nas nije pustio na europsko natjecanje i rekao je da smo ga jako osramotile. Inače, to putovanje na europsko financirao je Milan Bandić - prisjeća se.

‘Nisu dali da se ispišem’

Neugodno iskustvo imala je i kad je odlučila ispisati se.

- Imala sam dramu jer me nije htio pustiti. Stalno me ispitivao kakva sam ja to osoba koja želi ići od njega, a on mi je sve omogućio. Bila sam na nekoliko razgovora i, kad je primijetio da ne postiže ništa vikanjem i prijetnjom, počeo mi je nuditi sve i svašta. Sva sreća da sam bila dovoljno razumna i otišla na vrijeme - kazala je bivša mažoretkinja.

S odmakom, kaže, ni za što to više ne bi ponovila, a kamoli nekome preporučila.

- Ne mogu zamisliti da pustim svoje dijete da proživljava toliko psihičko maltretiranje - zaključila je.

Alen Šćuric '90-ih godina, u vrijeme rata, nije znao što bi radio nakon fakulteta, kazao nam je njegov poznanik iz tih vremena.

- Mnogi ljudi iz grada savjetovali su mu da pokrene mažoretkinje jer bi to mogla biti dobra stvar, a u to vrijeme i u toj atmosferi bilo je teško odlučiti se na pokretanje nekih velikih stvari - govori naš sugovornik.

I tako je počeo. Od malog tima, uz pomoć sad već bivše supruge koja je cijelo vrijeme zadržala svoj posao, kroz godine je to postao pogon: timovi u kategorijama, po tisuću djevojaka na audiciji svake godine, zaposleni, službeni automobili koje su plaćali sponzori... Pokrenuo je i pogone za šivanje odora, trenirki, za pravljenje štapova. Sugovornik nastavlja tvrdnjama da je stvorio od Zagrebačkih mažoretkinja prestiž i egzistenciju. Pola njegove privatne kuće zapravo je službeni prostor mažoretkinja. Pokojni Milan Bandić vjerovao je ta takvo nešto treba gradu, a i bilo mu je simpatično, pa je Grad financijski podržavao Šćurica i mažoretkinje. Uskoro su u Zagrebu organizirali europska i svjetska prvenstva, a mažoretkinje ponekad nastupaju i za privatne firme i događaje, za što budu i plaćene.

- U tim sretnijim danima i Bandić i gradska turistička zajednica svugdje su ga zvali. On bi cure posjeo u službeno vozilo, dovezao ih, one bi odradile svoje i to je to - govori sugovornik.

Tad je za Šćurica sve funkcioniralo, a nitko od naših sugovornika nije nam mogao reći s koliko je gradskog novca Bandić to podržavao. Svi kažu da je Ščuric imao zaposlene psihologe, plaćao instrukcije djevojkama ako im nešto ne bi išlo u školi. Sve ove godine nije pronašao zamjenu, a paralelno se posvetio i drugoj svojoj ljubavi: avionima. Ima i blog na kojem piše o zrakoplovima, letenju, komentirao je nesreće za neke medije, a za neke je i sam pisao kao gost stručnjak. Kako je od čovjeka kojeg su nam opisali došlo do onog sramotnog ponašanja na snimci? Svi naši sugovornici se čude.

- On je oduvijek profesionalac i perfekcionist. Kad se to sve počelo urušavati, ne znam. Ne znam jesu li to godine, je li nešto drugo u pitanju - kaže nam drugi sugovornik. No svi oni su ga čuli i da viče na djevojke.

- Znao je podviknuti ili održati bukvicu, ali nikad ovako kako se vidi na snimci. Barem ne pred nama - rekla nam je sugovornica.

Udruga Mažoretkinje grada Zagreba je, prema javno dostupnim podacima, upisana 1998., a godinu kasnije osniva i udrugu Hrvatski mažoret savez. Tu je i treća udruga, Europska mažoret asocijacija, osnovana 2000. Ne bavi se Šćuric mažoretkinjama samo kroz udruge. Tu je i tvrtka ZAMA, osnovana 1993. godine. Drugim riječima, Šćuric se većinu života bavi apsolutno svime što treba oko mažoretkinja i sve drži pod kontrolom.

Osnivao udruge 1990-ih

Neslužbeno doznajemo da se policija raspituje o incidentu sa snimke, ali i o svim potencijalnim incidentnim ponašanjima Šćurica prema djevojkama. Nekolicinu su već pozvali da im se jave, a na isto potiču i ostale koji imaju spoznaje ili slična iskustva.

Nižu se reakcije na incident. Šćuric se izmotavao govoreći da nije urlao i da ga nije smirivala policija, iako snimka pokazuje drukčije. Smatra da njegova reakcija nije neprihvatljiva "jer ima djevojka na koje mora viknuti često i koje imaju devijantno ponašanje". Psihoterapeutkinja, bivša mažoretkinja, trenerica i sutkinja Ivana Garašić na društvenim mrežama potaknuta incidentom osvrnula se na nedopustiva ponašanja u sportu. Navela je i kako se često ne može smijeniti voditelje timova, saveza, udruga ili klubova, čak niti ako su zlostavljači. Navela je kako u tim situacijama postoji izbor otići ili napraviti nešto novo. Pred tim izborom našla se triput, ali ni jedanput nije ostala.

- Nemojte ni vi. Zdrav odrasli uzor i dobro mentalno zdravlje važniji su od svih medalja, egzotičnih putovanja i natjecanja - poručila je.

‘Ovo je zabrinjavajuće’

Za Žensku mrežu Hrvatska zabrinjavajuć je način na koji je čelnik mažoretkinja opravdavao svoj postupak, ali takav stav navodi ih na zaključak kako je to uobičajena metoda njegova rada s djevojkama. Uznemirava ih što je policajac koji je svjedočio incidentu i opomenuo počinitelja nasilja nakon odgovora "Znaš li tko sam ja?", odustao od daljnje intervencije.

- Očekujemo da Grad Zagreb, kao financijaš Mažoretkinja Grada Zagreba, preispita status i način funkcioniranja ove organizacije - poručili su iz Ženske mreže Hrvatska.

Kad je riječ o financiranju, iz Grada podsjećaju da udruga nije dobila novac na posljednjem javnom natječaju.

- Grad Zagreb svake godine raspisuje natječaj za udruge na koji su se javile i Zagrebačke mažoretkinje, ali nisu ostvarile dovoljan broj bodova za financiranje - navode u Gradu Zagrebu. Osvrnuli su se i na incident.

- Riječ je u udruzi građana te Grad Zagreb ni na koji način ne sudjeluje niti ima utjecaj na upravljanje udrugom. Osuđujemo svaku neprimjerenu i omalovažavajuću komunikaciju, posebice prema maloljetnim osobama - poručili su.

Podsjetimo, u prosincu prošle godine Šćuric je govorio kako su na natječaju nepravedno diskriminirani i za sve krivio aktualnu vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem, koja od dolaska na vlast udruzi nije dala ni centa, dok su u vrijeme Milana Bandića dobivali novac. Sugovornik iz bivše zagrebačke vladajuće garniture na pitanje o čelniku Zagrebačkih mažoretkinja samo je kratko prokomentirao.

- Sjećam se da je cvilio za novac, ali nije on jedini, svi su cviljeli za novac - kazao je sugovornik.

Kontaktirali smo Šćurica zbog čitavog incidenta, ali i zbog svjedočanstava bivših mažoretkinja. Tvrdi kako nije prozivao djevojke zbog debljine te "da neke od njih i danas imaju višak kilograma".

- Nije istina da sam ikome branio zbog težine ili govorio da je debela. Dajte tim pa mi recite jesu li to sve manekenke, jesu li dotesane ili ima cura koje imaju ozbiljan višak kilograma. Pa valjda je to dovoljno. Uvijek smo u timu imali barem 25 posto cura ili više koje su bile ozbiljno jače djevojke. Do nedavno nam je predvodnica bila djevojka koja je imala barem 20 kila viška. Ako je igdje tako, kod nas sigurno nije. Bivše cure, ako su to naše bivše cure, Boga pitaj u kojem su timu bile, kako su otišle, je li ih Savjet izbacio, jesu li sad frustrirane - govori Šćuric, koji nas je pozvao i na trening.

‘Moram biti odriješit’

Kad su u pitanju monolozi, kaže da to ne može skroz demantirati.

- Ja molim Boga da zadnji trening prije prvenstva bude loš. Morate biti odrješiti, reći neke stvari, ne baš ovakve i onda bude super natjecanje. To je nešto u psihi djece, ja stvarno ne znam zašto. Svašta kažem, da neće ići na prvenstvo i onda sve bude okej. I to je metoda koju ne koristim samo ja. Ali nije istina da je itko plakao i povraćao - govori.

Kaže da nikad nije rekao da je 'sve omogućio', da je stotinama financirao fakultete iz svojih privatnih novaca i da odgovaraju djevojke koje žele otići, ali ne viče na njih zbog toga.

- Iskusna mažoretkinja puno znači, pa kad cura odlazi iz tima, molimo ih, nagovaramo, obećavamo posao ako možemo, to se dešava, imamo nekoliko razgovora. Ako neka treba posao, mi joj ga nađemo samo da ostane u timu. Ali nitko im ne prijeti, ne vrišti na njih - zaključuje.