SDP bježi HDZ-u, a Škoro bi na izborima bio jaka treća opcija

Redovito ispitivanje javnog mnijenja CroElecto agencije 2X1 komunikacije, koje ekskluzivno objavljuje 24sata, u prvom mjesecu 2020. godine pokazuje promjene u raspoloženju birača nakon predsjedničkih izbora. SDP je, kao što je istraživanje pokazivalo i prije izbora, prva stranka po rejtingu, a u siječnju ta potpora iznosi 28,91 posto (rast od dva boda od studenog). HDZ-u je potpora dodatno pala te novu godinu počinje s 22 posto, odnosno gotovo tri boda manje u odnosu na kraj 2019.

Miroslav Škoro bio bi, kad bi se u siječnju održali parlamentarni izbori, treća opcija s 10,88 posto te je očito kako je Škoro i nakon izbora zadržao vrlo značajan udio birača desnog centra. Četvrta opcija je Most s 3,97 posto, a slijede Živi zid (3,74 posto), HSS (1,70 posto), NHR (1,59 posto), IDS (1,36 posto) te Hrvatski suverenisti (1,25 posto). Ostale brojne stranke i liste ostaju ispod praga 1 posto, a neodlučnih je ispitanika 13,95 posto.

Premijer i šef HDZ-a, Andrej Plenković i dalje je prvi izbor za najveći broj ispitanika kad je riječ o najpozitivnijim političarima. U siječnju ga je na to mjesto stavilo 15,95 posto ispitanika, no odmah iza njega su Zoran Milanović (14,12 posto) te Davor Bernardić (12,30 posto). No, Plenković je prvi i na popisu najnegativnijih političara u Hrvatskoj s 34,01 posto, a slijede ga Krešo Beljak (10,85 posto) te Zoran Milanović (6,82 posto).