SDP i Možemo! ne dolaze na Mostov sastanak oko otpada. Benčić: Oni za nas nisu oporba

SDP i Možemo ne dolaze na sastanak oporbe koji je u podne u Saboru sazvao Most zbog ekološke katastrofe u Lici, a kako bi se dogovorili o zajedničkim koracima, poput pokretanja postupka za izglasavanje nepovjerenja Vladi te sazivanja izvanredne sjednice Sabora. Za SDP sve kreće od petka. Naime tada je Možemo! sazvao Odbor za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. U svom odgovoru Mostu, Klub SDP-a zahvalio je na pozivu i poručio kako su otvoreni za razgovore o svim nadstranačkim pitanjima koja doprinose dobrobiti građana.

- Smatramo da razgovore možemo započeti već u petak, 14. kolovoza, u Gospiću na izvanrednoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Ovim putem pozivamo i Vas da nam se pridružite na sjednici, gdje možemo otvoriti sva relevantna pitanja i razgovarati o mogućim rješenjima - stoji u SDP-ovom odgovoru na Mostov poziv.

U javnosti se odmah ovaj potez protumačio kao raskol u oporbi, no u SDP-u to tako ne vide. Na sjednicu saborskog Odbora za za zaštitu okoliša pozvane su ministrice zaštite okoliša i zdravstva, Marija Vučković i Irena Hrstić, koje bi građane trebale informirati o poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu, te vremenskom i financijskom okviru sanacije. Na sjednici će se glasati i o prijedlogu predsjednice odbora Dušice Radojčić za javno saslušanje ministrice zaštite okoliša Marije Vučković, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luke Balena, ministrice zdravstva Irene Hrstić, zamjenika glavnog državnog inspektora Ivana Samca i župana Ličko-senjske županije Ernesta Petryja, te gradonačelnika Gospića Darka Milinovića i drugih tijela. Razloge zašto se neće odazvati na sastanak koji je sazvao Most.

- Stranka koja je dva puta dovela HDZ na vlast, u periodu kad se stvarao ovaj sustav koji nas je doveo do slučaja Gospić, Benkovac, Poznanovec i drugim mjestima, i koja se samo prije dva tjedna nije odredila hoće li ponovno s HDZ-om, takva stranka za nas nije opozicija i na takva pozive se ne odazivamo - poručila je Sandra Benčić (Možemo!).

Na sastanak saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću pozvali smo sve lidere opozicije da dođu.

- Svi oni koji su opozicija nadam se da će doći u Gospić kako bi inzistirali da Vlada ilegalno odlagalište sanira odmah i da se zaustavi sistem koji ove stvari radi po cijeloj zemlji - poručila je Benčić.