SDP i Možemo: Nije histerija, građani su zabrinuti za okoliš

Niti građani niti oporba ne histeriziraju! U državi imamo velik i ozbiljan problem, nitko ne histerizira nego su građani s pravom zabrinuti za svoj okoliš i ugrozu zdravlja, poručili su u četvrtak iz Benkovca SDP-ov Jure Zubčić i Silvana Čeko Jurišić iz stranke Možemo.

Mislimo da je izjava da se histerizira i paničari uvreda za sve građane. U konačnici, sve ovo što se događa od Gospića, Benkovca, Varaždina, u Kistanjama, Lovincu i Štikadi jest odgovornost premijera Plenkovića. Ovo jest Plenkovićevo smeće iz razloga što već mjesecima ne imenuje glavnog državnog inspektora, a onome kojeg je imenovao, a USKOK ga smijenio, bilo je puno važnije puniti vlastite džepove od činjenice da se smećem pune kamenolomi i raznorazne krške rupe koje idu u podvodne vode, ustvrdio je Zubčić.

Objašnjavajući zašto se institucijama ne može vjerovati, naveo je za primjer situaciju s otpadom u Šepurinama na području Grada Nina u Šepurinama i Crnom brdu u Biljanima Donjim, na čiju se sanaciju čekalo godinama. Ono što želimo, postaviti pitanje s ovoga mjesta, jest zašto je objavljen nalaz za Gospić, a nije za Benkovac. Građani Benkovca i okolnih naselja imaju pravo znati o kakvoći i kvaliteti tla, odnosno o količini zagađenja u samom Benkovcu, rekao je Zubčić.

Najavio je da će njihove stranke angažirati stručnjake i neovisne laboratorije da naprave analizu jer institucijama ne vjeruju. "Zadarskoj županiji i institucijama ne vjerujemo jer imamo situaciju u Šepurinama. Već desetljeće napominjemo i upozoravamo na veliko ilegalno odlagalište otpada. Deset godina je trebalo da se krene u sanaciju. Crno brdo u Biljanima Donjim, dokazano je kancerogeno, godinama je stajalo. Republika Hrvatska je plaćala Europskoj komisiji kazne zbog toga. U mjestu Biljane Donje gotovo da nema kuće u kojoj netko nije umro od maligne bolesti. I tek je započela sanacija", ustvrdio je.

Naveo je i stanje u Diklu, odlagalištu Grada Zadra, koje bi se trebalo zatvoriti 1. studenoga, a već dva mjeseca direktor toga poduzeća ne želi dostaviti ugovore s dvije tvrtke koje dovoze otpad. "Ne znamo odakle dolazi ni kojeg je porijekla. Tvrdio je da se dovozi samo građevinski otpad, a dovozi se tko zna što", kazao je Jure Zubčić.