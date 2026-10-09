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ODBACILI TEORIJU

SDP i Možemo o Mostu: 'Oni su HDZ-ovi, ići će s njima i treći put. Ne planiramo savez...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
SDP i Možemo o Mostu: 'Oni su HDZ-ovi, ići će s njima i treći put. Ne planiramo savez...'
Foto: Pixsell//
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Sandra Benčić iz Možemo! uvjerava da njihova koalicija uključuje samo stranke od centra na lijevo, dok Most ostaje izvan tih planova

Potpisi SDP-a i Možemo! na Mostovoj inicijativi za uvođenje prava na čistu i pitku vodu u Ustav te potpisi Mosta na SDP-ovu prijedlogu opoziva Vlade potaknuli su medijska nagađanja da bi to mogao biti zametak budućeg postizbornog saveza, no, iz sve tri stranke takvu mogućnost rezolutno odbacuju.

- Neke teme u Hrvatskoj su univerzalne, što je svakako zaštita vode, i to ne pripada nijednoj političkoj stranci, kao i pitanje političke odgovornosti rada Andreja Plenkovića što je sada kulminiralo u Gospiću i u zakopavanju političke odgovornosti - komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. To, kaže, govori o tome da, ako dobije priliku da vodi hrvatsku Vladu, neće odbacivati prijedloge oporbe koji su univerzalni i koji poboljšavaju život svih građana Republike Hrvatske.

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- Što se tiče buduće Vlade, ne postoji gotovo nikakva mogućnost da u njoj sjedi i Most jer je naš identitet, ideološki i svjetonazorski sasvim drugačiji. Zato SDP prvi put izlazi na izbore s identitetski sličnom strankom, a Most to sigurno nije - najavio je. No, napominje, ako budu dolazili prijedlozi s desnog političkog spektra koji su dobri i kvalitetni, neće ih ignorirati, a to moraju biti prijedlozi koji ne ugrožavaju prava građana Republike Hrvatske jer je to bitno.

Benčić: Za Možemo! postoji samo koalicija stranaka od centra na lijevo

Sandra Benčić (Možemo!) ističe da, kao i mnogo puta do sada, postoje inicijative koje potpisuju sve opozicijske stranke bez obzira na politički predznak. „To ništa ne govori ni o kakvoj političkoj suradnji, a kamoli o insinuacijama oko izbora. Govorimo oduvijek i uvijek smo bili dosljedni u tome da za Možemo! postoji samo koalicija stranaka od centra na lijevo”, ustvrdila je. Sljedeća vlada bit će od centra na lijevo, gradimo tu koaliciju sa SDP-om, a stranka koje je HDZ dva puta dovela na vlast i stranka koja po Italiji sjedi s predstavnicima fašističkih stranaka koje otvoreno pretendiraju na Hrvatsku ne dolaze u obzir, takve stranke za nas moraju i ostat će u opoziciji nakon sljedećih izbora, kazala je.

Potpisi koji su dani, pojašnjava, samo su poticaj da se raspravlja o temama za koje mislimo da su važne, ali to apsolutno ništa ne znači niti je ikada prije značilo.

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- Svi jako dobro znamo da će Most ići s HDZ-om, išao je jednom, išao je drugi put, ići će i treći put, pa tko bi s njima uopće računao? Oni su HDZ-ovi što se vidi i iz toga koliko HDZ napada Most, a koliko nas. Sve se već zna i svatko tko to hoće vidjeti već vidi gdje se gradi koalicija, ali ovaj put neće imati dovoljno glasova za vlast - poručuje Benčić.

Grmoja: Možemo! naši neprijatelji budućnosti kad izumru stare stranke

Mostov Nikola Grmoja ističe da u medijskim nagađanjima nema nikakve pozadine. Potpuno se razlikujemo u mnogim stavovima i politikama. Kad god dođe tema opoziva Vlade, tu se pokazuje tko je oporba, a tko vlast i zato smo dali potpise, pojasnio je.

Što se tiče naše inicijative za ustavnu zaštitu vode, to su potpisale sve političke stranke u Saboru, osim vladajućih koji nisu potpisali iako sam i njima ponudio inicijativu na potpis.

Nema tu ničega, osim pokušaja da se Most prikaže kao igrač ljevice, a s ljevice nam govore da nismo prava oporba, dodaje.

- Mi smo prava oporba, suverenistička i želimo na izborima poraziti i HDZ i lijevu oporbu, posebno Možemo! koje smatramo našim neprijateljima budućnosti. Kada izumru ove stare stranke, a hoće, tada će se ključna borba voditi između Mosta i Možemo!, ali u toj borbi Možemo! nema nikakve šanse jer je većina ljudi na strani naših vrijednosti. Većina je za zaštitu granica, za obitelj i sve tradicionalne vrijednosti - smatra Grmoja.

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Mi na izbore izlazimo pobjednički, očekujemo potporu hrvatskih ljudi, ne razmišljamo o drugim opcijama niti kalkulacijama što će biti nakon izbora. Ne bavim se situacijom nakon izbora, vidjet ćemo tko je spreman podržati naše politike i vrijednosti, tražimo isključivo potporu hrvatskih birača, a ne razmišljamo kako će pojedini potez proći kod HDZ-a, SDP-a i Možemo!, poručio je, dodavši da ga uopće ne zanima što oni misle.

- Ako će podržati nešto naše što misle da je dobro, u redu, mi znamo podržati i neki Vladin zakon ako je dobar. Sve što je u korist hrvatskih ljudi i što je dobro, podržat ćemo, ali Most će na izbore izaći samostalno, eventualno ćemo okupiti one koji su nam bliski i nisu pod kontrolom ni HDZ-a ni ljevice. Važno nam je samo da su čisti i na izborima će se voditi borba između tri bloka – HDZ-a, SDP-a i Možemo! i Mosta - smatra Grmoja.

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