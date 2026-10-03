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SDP i Možemo traže odgovore: Što se događa s otpadom iz Gospića? Traže transparentnost

Piše HINA,
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SDP i Možemo traže odgovore: Što se događa s otpadom iz Gospića? Traže transparentnost
Gospić: Prosvjedni hod "Hodaj za Liku" zbog ilegalnog odlagališta otpada | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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Županijski vijećnici kluba SDP-Možemo zatražili su u subotu od županice Nataše Tramišak pojašnjenje zbog čega je predložila odbijanje veće transparentnosti u postupanju s otpadom iz Gospića

Županijski vijećnici kluba SDP-Možemo zatražili su u subotu od osječko-baranjske županice Nataše Tramišak (HDZ) pojašnjenje zbog čega je predložila odbijanje zaključaka oporbenih vijećnika kojima se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića.

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Vijećnici SDP-Možemo u javnom pismu županici navode da je dnevni red Županijske skupštine, sazvane za 7. listopada, dopunjen točkama koje se odnose na oporbene zaključke o potrebi preispitivanja odluke Vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u našičkoj cementari i većoj transparentnosti u postupanju s tim otpadom, ali i županicin prijedlog njihova odbijanja.

Ističu kako na sjednici očekuju odgovore na pitanja: koji će se točno otpad dopremati u cementaru NEXE i u kojim količinama, koje su analize otpada provedene, tko ih je izradio i što pokazuju te je li otpad već dopremljen u Našice i je li njegova energetska oporaba započela.

Ako jest, tražimo podatke o datumima, količinama, vrstama otpada i provedenim kontrolama. Ako nije, tražimo informaciju o planiranoj dinamici zaprimanja i oporabe. Ne prejudiciramo da je došlo do nepravilnosti niti tvrdimo da je otpad već spaljen, već tražimo službene podatke što se događa i kako se provjerava poštovanje propisanih uvjeta, navodi se u pismu.

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Vijećnici SDP-Možemo podsjećaju da je Županija već 11. rujna zatražila podatke o vrstama i količinama otpada, dinamici zaprimanja i oporabe, rezultatima mjerenja emisija i drugim parametrima praćenja okoliša te županicu Tramišak pitaju zašto sada predlaže odbijanje zaključaka koji traže veću transparentnost i jasno utvrđivanje činjenica.

Također, ističu primjer Istarske županije, čija je Županijska skupština usvojila zaključak kojim se traži stavljanje izvan snage odluke Vlade o zbrinjavanju dijela otpada iz Gospića u cementari Koromačno te pitaju zašto Osječko-baranjska županija "ne bi jednako odlučno zastupala pravo svojih građana na transparentnost i preispitivanje ove odluke".

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Stoga županicu Tramišak pozivaju da objasni razloge za odbijanje oporbenih zaključaka kojima se traže informacije i zaštita interesa građana te jasno izvijesti koje će korake poduzeti kako bi se osigurala transparentnost, praćenje postupanja s otpadom i pravodobno informiranje javnosti.

Županija ima odgovornost zastupati interese svojih stanovnika, zahtijevati informacije od nadležnih tijela i osigurati da se odluke koje utječu na okoliš provode uz poštovanje propisa i javnog interesa, poručuju u pismu vijećnici kluba SDP-Možemo.

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