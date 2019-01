'Ivo Josipovic kandidat za šefa države? Valjda to nije uvjet'

SDP-ovci u Saboru uglavnom podržavaju povratak Ive Josipovića u njihove redove. Gordan Maras (SDP) kazao je oko toga nema poseban komentar te da su dobrodošli svi koji žele pomoći da SDP bude bolji. Na pitanje je li se Josipoviću nešto nudilo da se vrati u stranku odgovara:

- Nisam sudjelovao u nikakvim razgovorima, naša stranka ne funkcionira po principu da se nešto nudi. To su neki drugi. Odite u stranku gradonačelnika Bandića ili HDZ možda tamo dobijete odgovor kako se to radi. Mi to ne radimo - rekao je.

Na pitanje bi li Josipović bio dobar predsjednički kandidat Maras je uzvratio kako kandidat SDP-a mora imati vrlo jasnu i čvrstu politiku te realnu šansu pobijediti lošu predsjednicu koju imamo.

- Vidimo da neki kandidati SDP-a u anketama kotiraju vrlo dobro, kao drugi, iako se još nisu kandidirali. Tako da ne znam zašto ste spomenuli Ivu Josipovića. SDP ima članice i članove koji također mogu biti kandidati - kazao je.

Za njega je taj kandidat Zoran Milanović.

- Trenutno ne vidim boljeg kandidata u javnosti mada on još uvijek nije rekao da će se kandidirati. Zoran Milanović bi mogao sigurno pobijediti Kolindu Grabar Kitarović na tim izborima, ja bih volio da on bude kandirat - rekao je Maras koji smatra da bi cijela ljevica kad za to dođe vrijeme trebala stati iza jednog kandidata.

Za Ranka Ostojića (SDP) bolje je da se Ivo Josipović vraća u SDP nego u neku drugu stranku.

- Ako je to pod određenim uvjetima mislim da to nije dobro - rekao je.

Nije želio nagađati može li on biti kandidat za predsjednika Republike.

- Nadam se da se Ivo Josipović ne vraća u SDP da bi bio kandidat za predsjednika RH - rekao je Ostojić.

Arsen Bauk (SDP) ne vidi zapreke da im se Ivo Josipović pridruži, ako to želi te napominje da on svojim nastupima i vrijednostima za koje se zalaže nije odstupio od vrijednosti koje je zastupao dok je bio član SDP-a. Bauk je stava da Josipovićev povratak u SDP nije uvod u njegovu kandidaturu za predsjednika države. Kada je riječ o Josipovićem ambicijama unutar SDP-a Bauk je rekao kako kad se vrati da ima pravo na ambicije kao i svi drugi članovi SDP-a.

- Hoće li te ambicije biti ostvarene ili ne, ovisi o demokratskim procedurama stranke ili onim drugim procedurama u stranci. Ali imat će prava kao i svi drugi članovi i bit će javnosti prepoznatljiviji nego neki drugi članovi - kazao je.

A za čelnu funkciju u SDP-u, pitalo se Bauka:

- Ako bude zadovoljavao uvjete za kandidiranje, ako se kandidira, to može napraviti. Zadnji put smo imali sedam ili osam kandidata - zaključio je.