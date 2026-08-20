SDP odgovorio HDZ-u: 'Nećete s Poznanovcem zakopati odgovornost za Gospić...'

HDZ je na društvenim mrežama žestoko napao SDP i Sinišu Hajdaša Dončića. Optužili su ih za stvaranje "smećarske mafije" i pokušaj skretanja pozornosti s vlastite odgovornosti.

HDZ je u svojoj objavi ustvrdio da Hajdaš Dončić "histerizira" oko Gospića kako bi zataškao velike propuste u Krapinsko-zagorskoj županiji, kojom SDP godinama upravlja. Kao ključni primjer navode ilegalno odlagalište u Poznanovcu, tvrdeći da je resorno ministarstvo čak četiri puta poništilo dozvole koje su izdale županijske službe, no one su uporno ponovno izdavane.

Nije dugo trebalo čekati odgovor SDP-a.

- HDZ-u očito treba ponoviti gradivo. U Poznanovcu je županija izdavala dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, ali nadzor nad time poštuje li se dozvola, koliko se otpada stvarno dovozi i što se s njime radi - posao je državne inspekcije. Dozvola za gospodarenje otpadom nije dozvola za prekoračenje količina, zakapanje ili nezakonito odlaganje - objavili su i odgovorili da nisu šutjeli.

- I ne, SDP nije šutio. Dok je Općinu Bedekovčina vodila SDP-ova vlast, na problem se upozoravalo i tražilo reakciju nadležnih institucija. I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upravo je iz Poznanovca javno prozvao Vladu i tražio odgovornost za sustav koji je dopustio da Hrvatska postane odlagalište tuđeg otpada. Zato slobodno razgovarajmo i o Poznanovcu, i o Gospiću, i o svakoj drugoj lokaciji. O svakoj dozvoli, svakom kamionu, svakom inspekcijskom nadzoru i svakom propustu - odgovporili su pa dodali da za kršenje zakona treba svatko odgovarati bez obzira na stranačku pripadnost.

- Ako je bilo tko u županijskoj upravi kršio zakon - neka za to odgovara. Bez iznimke i bez obzira na stranačku iskaznicu. Ali Poznanovec ne pere HDZ od odgovornosti za Gospić. Dapače, HDZ je upravo sam opisao razmjere problema: Ministarstvo je poništavalo rješenja, građani su godinama upozoravali, a otpad se unatoč tome nastavio gomilati. Problem za HDZ je što se više ne može zakopati ono najvažnije - odgovornost države koja je godinama gledala kako Hrvatska postaje odlagalište tuđeg otpada. Poznanovec neće poslužiti kao mjesto na kojem ćete zakopati odgovornost za Gospić - zaključio je SDP.