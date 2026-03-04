Obavijesti

ANALIZIRAT ĆE POSLJEDICE

SDP osnovao Radnu skupinu za praćenje krize u Iranu

Zajedni?ka konferencija za medije oporbe u Hrvatskom saboru | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Fokus Radne skupine bit će na analizi utjecaja rata u Iranu na cijene energenata te pripremi mjera za ublažavanje novog inflatornog udara na standard hrvatskih građana, istaknuli su iz SDP-a

U povodu izostanak jasne državne strategije na globalnu krizu predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osnovao je posebnu Radnu skupinu koja će pratiti eskalaciju ratnih sukoba u Iranu te analizirati moguće sigurnosne i ekonomske posljedice za Hrvatsku, priopćili su u srijedu iz SDP-a.

"Cilj ove radne skupine je da promišljeno, stručno i argumentirano predlaže inicijative i stajališta koja idu u smjeru zaštite hrvatskih interesa i bolje pripreme na krizu koja neizbježno dolazi", rekao je tim povodom Hajdaš Dončić.

Fokus Radne skupine bit će na analizi utjecaja rata u Iranu na cijene energenata te pripremi mjera za ublažavanje novog inflatornog udara na standard hrvatskih građana, istaknuli su iz SDP-a.

SUKOB SE NASTAVLJA SAD: Iran ispaljuje manje projektila nego prije, američki napadi šire se u unutrašnjost
SAD: Iran ispaljuje manje projektila nego prije, američki napadi šire se u unutrašnjost

Uz to, Radna skupina će pratiti i sigurnosne prijetnje i migracijska kretanja, navodi se u priopćenju, te predlagati jasna stajališta koja Hrvatsku pozicioniraju kao odgovornu članicu EU i NATO-a, ali s primarnim ciljem zaštite nacionalne sigurnosti,.

Radna skupina će redovito izvještavati Predsjedništvo stranke i Klub zastupnika SDP-a te raditi na smjernicama za konkretne prijedloge zakona i stajališta stranke u cilju jačanja otpornosti hrvatskog gospodarstva i obrambenog sustava.

U Radnu skupinu imenovani su stručnjaci stranke za područja obrane, financija i gospodarstva - predsjednik SDP-ovog Savjeta za obranu i nacionalnu sigurnost, admiral u mirovini Robert Hranj, predsjednik saborskog Odbora za financije, bivši ministar financija Boris Lalovac, bivši potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Branko Grčić, predsjednik SDP-ovog Savjeta za gospodarstvo Josip Tica, predsjednik SDP-ovog Savjeta za energetiku Jurica Šimurina i međunarodni tajnik SDP-a, bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova Joško Klisović.

