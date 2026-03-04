SAD: Iran ispaljuje manje projektila nego prije, američki napadi šire se u unutrašnjost

"Sada ćemo se početi širiti prema unutrašnjosti, postupno napadajući dublje prema iranskome teritoriju i omogućujući dodatnu slobodu manevriranja američkim snagama", rekao je general Dan Caine, načelnik Združenog stožera na brifingu za novinare u Pentagonu.

Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da Sjedinjene Države pobjeđuju u ratu protiv Irana, izrazivši istodobno žaljenje zbog pogibije šestero američkih vojnika u dosadašnjem sukobu. Dodao je i da će Sjedinjene Države trajati dulje od Irana.

Hegseth je potvrdio da je američka vojska potopila iranski ratni brod uz obalu Šri Lanke, nazvavši to prvim potapanjem neprijateljskog broda torpedom od Drugoga svjetskog rata.

"Američka podmornica potopila je iranski ratni brod koji se smatrao sigurnim u međunarodnim vodama. Umjesto toga, potopio ga je torpedo. Tiha smrt“, rekao je Hegseth.

Prema ministarstvu obrane Šri Lanke, najmanje 80 ljudi poginulo je u napadu una fregatu IRIS Dena, koja je vraćala u Iran iz luke na istoku Indije nakon što je sudjelovala u vojnim vježbama u Bengalskom zaljevu od 18. do 25. veljače.