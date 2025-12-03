SDP: Osobe s invaliditetom i dalje nemaju jednaka pristup osnovnim pravima

Osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i dalje nemaju jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, stanovanju i socijalnim uslugama, a sustav u velikoj mjeri ovisi o neujednačenoj podršci civilnog sektora, upozorili su iz SDP-a u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

U Hrvatskoj živi 675.213 osoba s invaliditetom koje se nerijetko suočavaju s preprekama od najranije dobi - od nedostupnosti rane intervencije do ograničenog pristupa vrtićima, školovanju i lokalnim sadržajima, upozorio je SDP u srijedu u priopćenju.

Stranka posebno kritizira provedbu Zakona o inkluzivnom dodatku, navodeći da je, kako ističu, "15 tisuća ljudi preminulo, a da nisu dočekali pomoć koja im je bila potrebna".

"Ta strašna brojka dovoljno govori o lošoj provedbi zakona i neosjetljivosti resornog ministarstva", poručuju iz SDP-a i traže žurno donošenje rješenja o inkluzivnom dodatku u zakonskom roku, jačanje Zavoda za vještačenje te uvođenje jedinstvenog obrasca nalaza i mišljenja.

Također predlažu ukidanje opetovanih vještačenja za osobe s trajnim dijagnozama i izmjene zakona kojima bi se uklonio imovinski cenzus te omogućilo nasljeđivanje naknade.

SDP upozorava i na nedostatke u proračunu za 2026. godinu. "U predloženom proračunu ne vidimo mogućnost rasta zapošljavanja osoba s invaliditetom, iako Vlada najavljuje uključivanje šest tisuća novih radnika do 2028. godine", navode.

Ističu i da se istodobno smanjuju subvencije, dok se prihodi Zavoda povećavaju, te traže da se sredstva "uistinu utroše na zapošljavanje i prilagodbu radnih mjesta", osobito u ruralnim sredinama.

Podsjećaju da nakon dvije i pol godine primjene Zakona o osobnoj asistenciji postoji tek oko 7.000 korisnika, umjesto najavljivanih 14.000. "Sredstava je bilo, no nije bilo razumijevanja ni realne provedbe zakona", ocjenjuju te dodaju da je 570 osoba izgubilo pravo na osobnu asistenciju zbog statusa roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

Riječ je o, kako kažu, još jednom pokazatelju da se "iz godine u godinu smanjuju izdvajanja za one kojima je podrška najpotrebnija".