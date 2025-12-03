Obavijesti

News

Komentari 1
PREPREKE U SVAKODNEVNICI

'Više od 17 posto građana živi s invaliditetom. Inkluzija nije privilegija, već pravo svakog'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
'Više od 17 posto građana živi s invaliditetom. Inkluzija nije privilegija, već pravo svakog'
Zagreb: Konferencija za medije povodom inicijative za proširenjem Registra osoba s invaliditetom | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pravobranitelj ističe da su mu i ove godine pristigle brojne pritužbe nezadovoljnih osoba s invaliditetom zbog dugotrajnih postupaka za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak

U Hrvatskoj s invaliditetom živi više od 17 posto građana, a prepreke im i dalje određuju svakodnevni život unatoč zajamčenim pravima, upozorio je u srijedu pravobranitelj za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3. prosinca.

Pravobranitelj ističe da su mu i ove godine pristigle brojne pritužbe nezadovoljnih osoba s invaliditetom zbog dugotrajnih postupaka za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, a mnogi su nezadovoljni  i visinom naknade.

KRIVOTVORILI POTPISE... Skandal u šibenskoj policiji: Policajca i kolegu prijavili zbog muljaže oko invaliditeta
Skandal u šibenskoj policiji: Policajca i kolegu prijavili zbog muljaže oko invaliditeta

Roditelji djece s teškoćama u razvoju sve se češće žale na uskraćivanje mjesta u vrtićima ili skraćivanje boravka, što izravno ograničava pristup ranom odgoju, socijalizaciji i razvojnim programima, navodi u priopćenju.

Posebno je izražen problem prijevoza učenika s teškoćama u razvoju do škole. U mnogim sredinama prijevoz ovisi o roditeljima, iako bi, prema preporuci pravobranitelja, osnivači škola, odnosno lokalna zajednica uz potporu Ministarstva obrazovanja trebali osigurati prijevoz na jednak način kao i za ostale učenike koji stanuju dalje od škole.

U ORGANIZACIJI DP-A Okrugli stol o Vukovaru: 'Svim dragovoljcima trebalo bi priznati 20-postotni invaliditet'
Okrugli stol o Vukovaru: 'Svim dragovoljcima trebalo bi priznati 20-postotni invaliditet'

Pravobranitelj naglašava i ozbiljne rizike institucionalnog smještaja. Boravak velikog broja ljudi na malom prostoru, bez privatnosti, bez mogućnosti samostalnog odlučivanja i bez kontakta sa zajednicom, stvara uvjete za zanemarivanje i nasilje. Takav smještaj, ističe, krši temeljna ljudska prava, od slobode kretanja do prava na obiteljski život, zbog čega su se Hrvatska i Europska unija obvezale što prije transformirati ustanove i razviti podršku u zajednici.

Upozorava i da osobe s invaliditetom tijekom adventskih događanja u brojnim gradovima nailaze na nepristupačne prostore i nedostupne informacije, što ih isključuje iz javnog života i kulturnih sadržaja.

Pravobranitelj poručuje da se osobe s invaliditetom moraju uključivati u kreiranje svih politika, od obrazovanja i zapošljavanja do tehnologije i mobilnosti, te zaključuje: inkluzija nije privilegija, već pravo svakog građanina.

u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Umirovljenicima i osobama s invaliditetom 60 posto niža cijena autobusne karte
Umirovljenicima i osobama s invaliditetom 60 posto niža cijena autobusne karte

Povodom ovogodišnje Međunarodnog dana, Ujedinjeni narodi upozorili su da osobe s invaliditetom i dalje češće žive u siromaštvu, diskriminirane su na tržištu rada, primaju niže plaće i često rade u neformalnom sektoru. U sustavima skrbi mnoga su iskustva još uvijek obilježena uskraćivanjem dostojanstva, autonomije i prava na samostalno odlučivanje.

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) upozorila je na raširenost zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja nad osobama s invaliditetom koje žive u institucijama. Pozvala je na provođenje sustavnih promjena kako bi se spriječilo da nasilje postane uobičajena pojava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga
SISAČKI MONSTRUM NA SUDU

Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

Trostrukog ubojicu poznatog kao 'sisački monstrum' terete da je poticao zatvorenika iz Lepoglave da otme i ubije ljude s njegova popisa
Božinović o slučaju časne: Većina medija pokazala je vjeru u rad policije i profesionalnost
KOMENTIRAO SITUACIJU

Božinović o slučaju časne: Većina medija pokazala je vjeru u rad policije i profesionalnost

Božinović je primijetio da je većina domaćih medija, prateći taj slučaj, "pokazala profesionalnost, suzdržanost i vjeru u institucionalni rad policije"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025