'Više od 17 posto građana živi s invaliditetom. Inkluzija nije privilegija, već pravo svakog'

U Hrvatskoj s invaliditetom živi više od 17 posto građana, a prepreke im i dalje određuju svakodnevni život unatoč zajamčenim pravima, upozorio je u srijedu pravobranitelj za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3. prosinca.

Pravobranitelj ističe da su mu i ove godine pristigle brojne pritužbe nezadovoljnih osoba s invaliditetom zbog dugotrajnih postupaka za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, a mnogi su nezadovoljni i visinom naknade.

Roditelji djece s teškoćama u razvoju sve se češće žale na uskraćivanje mjesta u vrtićima ili skraćivanje boravka, što izravno ograničava pristup ranom odgoju, socijalizaciji i razvojnim programima, navodi u priopćenju.

Posebno je izražen problem prijevoza učenika s teškoćama u razvoju do škole. U mnogim sredinama prijevoz ovisi o roditeljima, iako bi, prema preporuci pravobranitelja, osnivači škola, odnosno lokalna zajednica uz potporu Ministarstva obrazovanja trebali osigurati prijevoz na jednak način kao i za ostale učenike koji stanuju dalje od škole.

Pravobranitelj naglašava i ozbiljne rizike institucionalnog smještaja. Boravak velikog broja ljudi na malom prostoru, bez privatnosti, bez mogućnosti samostalnog odlučivanja i bez kontakta sa zajednicom, stvara uvjete za zanemarivanje i nasilje. Takav smještaj, ističe, krši temeljna ljudska prava, od slobode kretanja do prava na obiteljski život, zbog čega su se Hrvatska i Europska unija obvezale što prije transformirati ustanove i razviti podršku u zajednici.

Upozorava i da osobe s invaliditetom tijekom adventskih događanja u brojnim gradovima nailaze na nepristupačne prostore i nedostupne informacije, što ih isključuje iz javnog života i kulturnih sadržaja.

Pravobranitelj poručuje da se osobe s invaliditetom moraju uključivati u kreiranje svih politika, od obrazovanja i zapošljavanja do tehnologije i mobilnosti, te zaključuje: inkluzija nije privilegija, već pravo svakog građanina.

Povodom ovogodišnje Međunarodnog dana, Ujedinjeni narodi upozorili su da osobe s invaliditetom i dalje češće žive u siromaštvu, diskriminirane su na tržištu rada, primaju niže plaće i često rade u neformalnom sektoru. U sustavima skrbi mnoga su iskustva još uvijek obilježena uskraćivanjem dostojanstva, autonomije i prava na samostalno odlučivanje.

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) upozorila je na raširenost zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja nad osobama s invaliditetom koje žive u institucijama. Pozvala je na provođenje sustavnih promjena kako bi se spriječilo da nasilje postane uobičajena pojava.