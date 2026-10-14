SDP-ovac u Otvorenom otvorio neugodna pitanja o aferi Mikulić: 'Tko su ti veliki dečki?'

Premijer Andrej Plenković u Saboru je predstavio godišnje izvješće o radu Vlade, no raspravu su obilježili sukobi, opomene i prepucavanja zbog afere s otpadom u Gospiću. Lijeva oporba napustila je sabornicu, a Most je premijeru okrenuo leđa. U emisiji Otvoreno nastavila se žestoka rasprava između HDZ-a, SDP-a, DP-a i Mosta. Sabor je u srijedu obilježila napeta atmosfera tijekom predstavljanja godišnjeg izvješća o radu Vlade. Umjesto da se rasprava zadrži na rezultatima Vlade, u središtu pozornosti našao se slučaj nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i zahtjev SDP-a za opoziv premijera Andreja Plenkovića.

Lijeva oporba odlučila je napustiti sabornicu prije premijerova izvješća, dok su zastupnici Mosta ostali, ali su mu okrenuli leđa. Političke napetosti nastavile su se i u emisiji Otvoreno, u kojoj su o događajima raspravljali Nikola Mažar iz HDZ-a, Mihael Zmajlović iz SDP-a, Mladen Barać iz Domovinskog pokreta i Marin Miletić iz Mosta.

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Mihael Zmajlović objasnio je da je SDP odlaskom iz sabornice želio pokazati neslaganje s premijerovim prikazom rada Vlade. Poručio je da bi, prema njegovu mišljenju, od toga možda bilo učinkovitije samo okretanje leđa, kako su učinili zastupnici Mosta.

– Pretpostavili smo da će se dogoditi ono što se dogodilo: da će premijer svojim, ajmo to tako reći, poslušnicima održati predavanja i hvalospjeve o rezultatima svoje Vlade. Time je pokazao da je zapravo odvojen od stvarnosti – rekao je Zmajlović.

Istaknuo je da gospodarski pokazatelji, poput rasta BDP-a i pozitivnih ocjena rejting-agencija, ne pokazuju nužno kako građani žive. Kao primjer naveo je umirovljenike i ljude koji, nakon što podmire troškove hrane i režija, teško uspijevaju spojiti kraj s krajem.

Prema njegovim riječima, Hrvatska ima dvije slike: onu koju prikazuju službeni podaci i onu koju svakodnevno proživljavaju građani.

Miletić: 'U Hrvatskoj mafija ima Hrvatsku'

Marin Miletić objasnio je da Most nije želio napustiti sabornicu zajedno s lijevom oporbom jer se, kako je rekao, njihove politike bitno razlikuju. Okretanjem leđa premijeru željeli su, tvrdi, pokazati protivljenje njegovoj politici.

Miletić je Plenkovićevo ponašanje tijekom saborskog nastupa ocijenio bahatim i uvredljivim te ustvrdio da je premijer prelazio granice prihvatljive komunikacije u Saboru.

Posebno se osvrnuo na slučaj otpada u Gospiću, tvrdeći da je godinama trajalo nezakonito odlaganje velikih količina otpada, unatoč nadzorima nadležnih institucija.

– Jednostavno, mnoge države u Europi imaju svoju mafiju, a u Hrvatskoj, nažalost, mafija ima Hrvatsku. I tu će biti velika borba i obračun s njima – poručio je Miletić.

Njegove tvrdnje o odgovornosti i ulozi pojedinih aktera iznio je kao političku ocjenu situacije.

HDZ uzvratio: 'Oporba je pobjegla od rasprave'

Nikola Mažar odbacio je kritike oporbe i ocijenio da je odlazak iz sabornice pokazao kako SDP nije želio sudjelovati u raspravi.

Podsjetio je da je riječ o 43. interpelaciji ili zahtjevu za opozivom u deset godina te ustvrdio da takve inicijative služe prikupljanju političkih bodova.

– Kada se razgovara o ključnim temama i problemima svih građana Republike Hrvatske, kada imate priliku premijeru postaviti pitanje, reći što ne valja, usporediti podatke, vi izađete. To pokazuje vaš odnos prema svim temama – rekao je Mažar.

Branio je i Vladine gospodarske rezultate, navodeći da podaci o rastu gospodarstva, plaća i mirovina dolaze od europskih institucija i međunarodnih agencija, a ne iz HDZ-a.

Zmajlović mu je uzvratio da takvi pokazatelji ne odgovaraju na pitanje zbog čega građani imaju tako malo povjerenja u državne institucije.

DP predlaže Hrvatsku rendžersku službu

Mladen Barać poručio je da Domovinski pokret želi ubrzati rješavanje problema otpada u Gospiću. Rekao je da su zatražili hitan sastanak koalicijske većine te predložili osnivanje Hrvatske rendžerske službe.

Prema njegovu prijedlogu, služba bi nadzirala slabo naseljena područja u kojima je teško provoditi učinkovit nadzor, poput Like, a mogla bi pomagati i tijekom požarne sezone u Dalmaciji te graničnoj policiji.

Barać je naglasio da DP želi pokazati konkretne rezultate svojim biračima, a govorio je i o političkim razlikama između Domovinskog pokreta, SDP-a i platforme Možemo!.

'Zašto je Mikulić smijenjen baš tog dana?'

Zmajlović je otvorio i pitanje smjene glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, koji je priveden pod sumnjama za korupciju. Upozorio je da, prema njegovu tumačenju, ni tijekom saborske rasprave nije dobiven jasan odgovor na pitanje zašto je premijer Mikulića razriješio istoga dana kada je priveden.

– Danas je postavljeno dvadesetak pitanja, dvadesetak puta premijera se pitalo koji su bili razlozi za nepovjerenje i smjenu Andrije Mikulića istoga dana kada je priveden. Mislite li da je premijer odgovorio na to pitanje? Nije – rekao je Zmajlović.

Pozvao se i na medijske objave razgovora u kojima se spominju navodno moćni ljudi te upitao na koga se odnose izrazi poput „veliki dečki”. Tvrdio je da ni na ta pitanja nije dobiven odgovor.

Oporba traži odgovornost za 37.000 tona otpada

Zmajlović je slučaj Gospića opisao kao simptom šireg problema u funkcioniranju državnih institucija. Ustvrdio je da su zakazali različiti dijelovi sustava – od ministarstava i inspekcije do regionalne vlasti.

Prema njegovim riječima, na lokaciji na kojoj je bilo dopušteno odlaganje 100 tona otpada inspekcija je zatekla višestruko veće količine, a ukupno se, kako je naveo, radilo o oko 37.000 tona opasnog otpada.

Upravo zbog tog slučaja SDP traži političku odgovornost Vlade. HDZ, s druge strane, smatra da je zahtjev za opozivom još jedna u nizu neuspješnih oporbenih inicijativa.

Dok se političari međusobno optužuju, ključno pitanje ostaje kako je došlo do gomilanja otpada, tko je za to odgovoran i kako spriječiti da se sličan slučaj ponovi.