Manje mi treba s Bajsom nego s tramvajem. Nešto malo više nego s taxijem. I vrlo slično kao s autom s obzirom na položaj parkinga, za vrijeme gužve čak i manje, kaže nam Bauk...
SDP-ovca Arsena Bauka snimili na zagrebačkom biciklu Bajs: 'Do Sabora moram u prvoj...'
Kad se ovako počnu ponašati i ostali političari, onda će nam biti bolje, tako je čitatelj 24sata prokomentirao fotografiju SDP-ovog saborskog zastupnika Arsena Bauka na Bajsu, biciklu grada Zagreba.
Ispričao nam je kako je Bauka snimio kod Zagrepčanke. Odmah smo kontaktirali i saborskog zastupnika, koji nam je otkrio da mu je to, prema podacima iz aplikacije, bila 17 vožnja Bajsom.
- Spavaš li mirno Pogačaru Tadeje - šaljivo nam je rekao Bauk. Pogačar je, za one koji ne znaju, proslavljeni slovenski biciklist i višestruki pobjednik Tour de Francea
Bauk nam je rekao kako mu se Bahs sviđa otkako se u zadnje vrijeme povećao broj stajališta, pa je ova usluga postala dostupna većem broju ljudi.
- Uslugu koristim kad se poklope prostorni, vremenski i meteorološki uvjeti. Lakše je od auta. Cijela usluga je dobra, za one koji mogu koristiti bicikl - govori Bauk.
Kako je rekao ovaj SDP-ovac, biciklisti su među zastupnicima još i Marin Živković i Josip Jurčević, a vidio je i Ivanu Kekin na biciklu.
- Kad je lijepo vrijeme ne moraš se zezati s parkingom, s gužvama u prometu... Manje mi treba s Bajsom nego s tramvajem. Nešto malo više nego s taksijem - kaže Bauk.
Otkrio nam je i u kojoj brzini se vozi na saborsku sjednicu.
- Vidit ćemo kad krenu minusi ujutro. Ima u podvožnjaku na Selskoj čak i jedan uspon gdje moram voziti stojeći. Ostalo je ravno, Prema Saboru u prvoj, iz Sabora u drugoj - kaže Bauk.
