SDP-ovca Arsena Bauka snimili na zagrebačkom biciklu Bajs: 'Do Sabora moram u prvoj...'

Kad se ovako počnu ponašati i ostali političari, onda će nam biti bolje, tako je čitatelj 24sata prokomentirao fotografiju SDP-ovog saborskog zastupnika Arsena Bauka na Bajsu, biciklu grada Zagreba.

Ispričao nam je kako je Bauka snimio kod Zagrepčanke. Odmah smo kontaktirali i saborskog zastupnika, koji nam je otkrio da mu je to, prema podacima iz aplikacije, bila 17 vožnja Bajsom.

- Spavaš li mirno Pogačaru Tadeje - šaljivo nam je rekao Bauk. Pogačar je, za one koji ne znaju, proslavljeni slovenski biciklist i višestruki pobjednik Tour de Francea

Foto: čitatelj/24sata

Bauk nam je rekao kako mu se Bahs sviđa otkako se u zadnje vrijeme povećao broj stajališta, pa je ova usluga postala dostupna većem broju ljudi.

- Uslugu koristim kad se poklope prostorni, vremenski i meteorološki uvjeti. Lakše je od auta. Cijela usluga je dobra, za one koji mogu koristiti bicikl - govori Bauk.

Kako je rekao ovaj SDP-ovac, biciklisti su među zastupnicima još i Marin Živković i Josip Jurčević, a vidio je i Ivanu Kekin na biciklu.

- Kad je lijepo vrijeme ne moraš se zezati s parkingom, s gužvama u prometu... Manje mi treba s Bajsom nego s tramvajem. Nešto malo više nego s taksijem - kaže Bauk.

Otkrio nam je i u kojoj brzini se vozi na saborsku sjednicu.

- Vidit ćemo kad krenu minusi ujutro. Ima u podvožnjaku na Selskoj čak i jedan uspon gdje moram voziti stojeći. Ostalo je ravno, Prema Saboru u prvoj, iz Sabora u drugoj - kaže Bauk.