Obavijesti

News

Komentari 1
ŠTEDLJIVI ZASTUPNIK

SDP-ovca Arsena Bauka snimili na zagrebačkom biciklu Bajs: 'Do Sabora moram u prvoj...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
SDP-ovca Arsena Bauka snimili na zagrebačkom biciklu Bajs: 'Do Sabora moram u prvoj...'
2

Manje mi treba s Bajsom nego s tramvajem. Nešto malo više nego s taxijem. I vrlo slično kao s autom s obzirom na položaj parkinga, za vrijeme gužve čak i manje, kaže nam Bauk...

Kad se ovako počnu ponašati i ostali političari, onda će nam biti bolje, tako je čitatelj 24sata prokomentirao fotografiju SDP-ovog saborskog zastupnika Arsena Bauka na Bajsu, biciklu grada Zagreba. 

Ispričao nam je kako je Bauka snimio kod Zagrepčanke. Odmah smo kontaktirali i saborskog zastupnika, koji nam je otkrio da mu je to, prema podacima iz aplikacije, bila 17 vožnja Bajsom.

- Spavaš li mirno Pogačaru Tadeje - šaljivo nam je rekao Bauk. Pogačar je, za one koji ne znaju, proslavljeni slovenski biciklist i višestruki pobjednik Tour de Francea

Foto: čitatelj/24sata

Bauk nam je rekao kako mu se Bahs sviđa otkako se u zadnje vrijeme povećao broj stajališta, pa je ova usluga postala dostupna većem broju ljudi.

- Uslugu koristim kad se poklope prostorni, vremenski i meteorološki uvjeti. Lakše je od auta. Cijela usluga je dobra, za one koji mogu koristiti bicikl - govori Bauk. 

Kako je rekao ovaj SDP-ovac, biciklisti su među zastupnicima još i Marin Živković i Josip Jurčević, a vidio je i Ivanu Kekin na biciklu. 

tko bi rek’o čuda da se dese... Bauk uštedio pa kupio auto star sedam godina: Ranije prijavio ušteđevinu od 118.000 eura
Bauk uštedio pa kupio auto star sedam godina: Ranije prijavio ušteđevinu od 118.000 eura

- Kad je lijepo vrijeme ne moraš se zezati s parkingom, s gužvama u prometu... Manje mi treba s Bajsom nego s tramvajem. Nešto malo više nego s taksijem - kaže Bauk. 

Otkrio nam je i u kojoj brzini se vozi na saborsku sjednicu. 

- Vidit ćemo kad krenu minusi ujutro. Ima u podvožnjaku na Selskoj čak i jedan uspon gdje moram voziti stojeći. Ostalo je ravno, Prema Saboru u prvoj, iz Sabora u drugoj - kaže Bauk.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
TEŠKA INTERVENCIJA

UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice
FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije
POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025