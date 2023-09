SDP-ovci objavili skandaloznu predizbornu kampanju: 'Bolje štrik oko vrata nego se mučiti'

"Bolje štrik oko vrata nego se mučiti", stoji u novoj kampanji SDP-a objavljenoj na Facebooku.

SDP želi povećati prosječnu mirovinu na 750 eura, kako navode, "ljudima koji su cijeli svoj život mukotrpno radili omogućiti sigurnu i dostojanstvenu starost".

- Za dvije godine ću u mirovinu i jako se bojim te mirovine jer neću imati za život. Bolje je štrik oko vrata nego se mučiti. Radiš cijeli život pa umjesto da uživaš i odmaraš u mirovini, moraš strahovati hoćeš li imati za kruh - stoji u citatu uz fotografiju umirovljenice koja se drži za glavu.

O svemu su se oglasili iz SDP-a

- U sklopu naše predizborne kampanje obilazimo gradove Hrvatske i razgovaramo s našim građanima. Dosljedno prenosimo njihove riječi u formi citata. Ovo je, na žalost, točan citat jedne umirovljenice iz Slavonije. Iako je izjava teška za pročitati, ona predstavlja hrvatsku stvarnost - dio naših građana živi na rubu siromaštva, s mirovinama od 200 do 300 eura nisu u stanju priuštiti si dostojanstven život. SDP to želi promijeniti i zato se i pitamo: Je li ona (ili bilo koji drugi umirovljenik) to zaslužila? Mi mislimo da nije! - navode iz SDP-a.

Do izbora je desetak mjeseci. Stranke su u niskom startu, već vode predizborne kampanje i spremaju birače zasuti novim obećanjima. No SDP-ovo spominjanje samoubojstva u predizbornoj kampanji prilično je podignulo prašinu.