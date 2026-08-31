SDP-ovka: 'HDZ-ov prorok domoljublja Thompson o ovim stvarima nikada ne govori'

Marko Perković Thompson u subotu je imao koncert u Vukovaru. Na njemu je raspjevao tisuće ljudi iz Hrvatske, ali i inozemstva. O koncertu se oglasila SDP-ovka i gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

Ona je prozvala Thompsona i njegov govor u kojem je rekao kako je bio spriječen doći u Vukovar, ali i o porukama o kojima nikada ne govori.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti

HDZ-ov prorok domoljublja kaže da voli Hrvatsku. Govori o tome da je bio spriječen doći u Vukovar, o domoljublju, Hrvatima i simbolima. Kune se u ultimativnu ljubav svjetlećim dronovima. Održava tu mistiku pažljivim performansom na pozornici, ali nikada se ne obraća u stvarnom životu. Prikazao bi se kao običan čovjek.

Zanimljivo je pogledati o čemu HDZ-ov prorok domoljublja nikada ne govori.o

Ne govori o Gospiću i Lici i desecima tisuća tona zakopanog opasnog otpada.

Ne govori o korupciji i aferama vladajućeg režima koje razaraju povjerenje u institucije.

Ne govori o europskom novcu koji su nezakonito izvlačili HDZ-ovi ministri.

Ne govori o bolnicama, javnom zdravstvu i sustavu u kojem ministri kodnog imena „Mali“ pljačkaju, dok građani čekaju mjesecima na pregled.

Ne govori o tome da je HDZ-ov glavni državni inspektor dogovarao mito u pivnici kako bi se omogućilo nezakonito postupanje s opasnim otpadom.

Ne govori ni o odgovornosti politike koja je godinama stvarala sustav u kojem je takvo što bilo moguće. Režim u kojem mesija vjerno i proračunato služi.

No, no. To nije tema. To je tako prizemno.

Ali zato se ne odriče pozdrava i ikonografije koja je podijelila hrvatski narod u koji se tako kune. Jer puno je lakše govoriti o simbolima nego o stvarnim problemima. Lakše je stvarati podjele nego postavljati neugodna pitanja.

To je Hrvatska o kojoj moramo razgovarati. Hrvatska u kojoj građani imaju pravo znati tko je odgovoran i u kojoj se javni novac mora čuvati i u kojoj zdravstvo mora služiti ljudima, a ne interesnim skupinama. Hrvatska u kojoj se okoliš ne smije pretvarati u odlagalište da bi pojedinci zaradili. Hrvatska nije samo zastava, pjesma, pozdrav i svjetleći dronovi iznad glava. Hrvatska je svaki pojedini čovjek u njoj . I njegova budućnost. Svaki stanovnik Gospića i Like koji se s pravom pita kakvu će zemlju, vodu i tlo ostaviti svojoj djeci.

Ako se kuneš u Hrvatsku, onda bi se valjda trebao zauzimati i za te elementarne stvari.

Zato baš 5. rujna dođite u Zagreb. Evo, borimo se za Liku, čisti zrak i tlo i nemojmo poslije pričati da smo htjeli doći, ali smo bili spriječeni.

Hrvatska se u miru upravo brani obranom onoga što definira suverenost i temeljne državne stvari: javni prostor, legalna gradnja (ups), opće i javno dobro, čisti zrak, zemlja, voda, plaćanje poreza (još jedan ups).

A od onih koji nam objašnjavaju tko je veći Hrvat, a tko nije, možda bismo prvo mogli čuti:

“Što ste danas učinili da Hrvatska bude bolja, sigurnija i pravednija za sve njezine građane?”

Vidimo se u Zagrebu 5. rujna sa ovim pitanjima.