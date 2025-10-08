SDP-ovka: 'Svinjska kuga nije izolirani incident. To je simptom duboke bolesti našeg sustava'

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Bježančević izjavila je u srijedu da se afrička svinjska kuga (ASK) pojavila kao simptom bolesti sustava koji bi trebao štititi domaće proizvođače, a ne kao izolirani incident, i kao odgovorne za to prozvala HDZ i Domovinski pokret (DP).

Bježančević je na konferenciji za novinare ustvrdila da je DP-ov ministar poljoprivrede David Vlajčić svojim odlukama pokazao da je sustav netransparentan, nespreman, spor i neučinkovit i da favorizira uvozne lobije.

Kaže kako se dugo vremena upozoravalo na nedostatak preventivnih mjera i edukacije u vezi ASK-a, ali za to nije bilo sluha, a sada kada je došlo do katastrofe rješenje ide preko leđa malih proizvođača.

"Ministar navodi kao problem smanjenje populacije divljih svinja, koje su jedan od širitelja bolesti, ali što se po tom pitanju radilo protekle dvije godine? Priča se o ilegalnom prometu životinja, ali ne znamo tko je to radio, gdje i kada, a paušalne teze i nagađanja nas neće dovesti do rješenja", ističe Bježančević.

Dodala je kako se Vlajčić "prikazuje kao heroj koji se bori protiv ASK, a stvarnost je takva da su mali proizvođači na rubu propasti, ostavljeni bez pravovremene naknade, jasnih informacija i konkretne pomoći".

Iz svega proizlazi jasan zaključak da se sustavno uništava domaća proizvodnja, što smo gledali i ranije u drugim poljoprivrednim sektorima. Sela nam se prazne, seljaci odustaju od proizvodnje, pogoduje se uvoznim lobijima, a na tuđoj nesreći ostvaruje profit i ministar Gordan Grlić-Radman, rekla je Bježančević.

Od Vlajčića tražimo ozbiljnu i preciznu analizu te odgovore koje se strategije i mjere poduzimaju za dugoročno očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Nećemo prestati tražiti odgovore od onih koji su dopustili da se to dogodi, a to su HDZ i DP, poručila je SDP-ova zastupnica.

