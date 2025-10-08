Obavijesti

News

Komentari 0
SANJA BJEŽANČEVIĆ

SDP-ovka: 'Svinjska kuga nije izolirani incident. To je simptom duboke bolesti našeg sustava'

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
SDP-ovka: 'Svinjska kuga nije izolirani incident. To je simptom duboke bolesti našeg sustava'
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Bježančević je na konferenciji za novinare ustvrdila da je DP-ov ministar poljoprivrede David Vlajčić svojim odlukama pokazao da je sustav netransparentan, nespreman, spor i neučinkovit i da favorizira uvozne lobije

OGLAS
OGLAS

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Bježančević izjavila je u srijedu da se afrička svinjska kuga (ASK) pojavila kao simptom bolesti sustava koji bi trebao štititi domaće proizvođače, a ne kao izolirani incident, i kao odgovorne za to prozvala HDZ i Domovinski pokret (DP).

Bježančević je na konferenciji za novinare ustvrdila da je DP-ov ministar poljoprivrede David Vlajčić svojim odlukama pokazao da je sustav netransparentan, nespreman, spor i neučinkovit i da favorizira uvozne lobije.

Kaže kako se dugo vremena upozoravalo na nedostatak preventivnih mjera i edukacije u vezi ASK-a, ali za to nije bilo sluha, a sada kada je došlo do katastrofe rješenje ide preko leđa malih proizvođača.

OGLAS
EUTANAZIRANO 10.000 SVINJA Ministarstvo za 24sata: Analiza je gotova, ne znamo kako je ASK ušla na farmu u Baranji...
Ministarstvo za 24sata: Analiza je gotova, ne znamo kako je ASK ušla na farmu u Baranji...

"Ministar navodi kao problem smanjenje populacije divljih svinja, koje su jedan od širitelja bolesti, ali što se po tom pitanju radilo protekle dvije godine? Priča se o ilegalnom prometu životinja, ali ne znamo tko je to radio, gdje i kada, a paušalne teze i nagađanja nas neće dovesti do rješenja", ističe Bježančević.

Dodala je kako se Vlajčić "prikazuje kao heroj koji se bori protiv ASK, a stvarnost je takva da su mali proizvođači na rubu propasti, ostavljeni bez pravovremene naknade, jasnih informacija i konkretne pomoći".

Iz svega proizlazi jasan zaključak da se sustavno uništava domaća proizvodnja, što smo gledali i ranije u drugim poljoprivrednim sektorima. Sela nam se prazne, seljaci odustaju od proizvodnje, pogoduje se uvoznim lobijima, a na tuđoj nesreći ostvaruje profit i ministar Gordan Grlić-Radman, rekla je Bježančević.

GOTOV NALAZ Ne znaju kako je kuga ušla na farmu, eutanazirali 9827 svinja
Ne znaju kako je kuga ušla na farmu, eutanazirali 9827 svinja

Od Vlajčića tražimo ozbiljnu i preciznu analizu te odgovore koje se strategije i mjere poduzimaju za dugoročno očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Nećemo prestati tražiti odgovore od onih koji su dopustili da se to dogodi, a to su HDZ i DP, poručila je SDP-ova zastupnica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
OGLAS
OGLAS
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025