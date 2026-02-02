SDP: Plenković nije normalan

Plenković nije normalan, poručili su iz SDP-a komentirajući odluku Vlade da preuzme organizaciju dočeka brončanih rukometaša.

- Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu. Svaka čast sportašima na bronci, to je ogroman uspjeh, no sve to je pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača kojeg stavlja iznad cijele nacije - poručili su.

Inače, što se tiče dotičnog izvođača, nastavljaju iz SDP-a, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Thompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše u zračnoj luci i otpjevao im tu jednu pjesmu.

SDP poručuje: Budi normalna Hrvatska!