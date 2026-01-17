Obavijesti

REAGIRALI PRIOPĆENJEM

SDP: 'Podržavamo teritorijalni integritet Danske i Grenlanda'

Pravni položaj Grenlanda te njegova pozicija prema susjedima, naglašava se u priopćenju, također su određeni danskim zakonima i međunarodnim pravom te slobodno izraženom voljom naroda Grenlanda

SDP je poručio u subotu da u potpunosti podržava teritorijalni integritet Kraljevine Danske, kao i Grenlanda kao njezina autonomnog dijela, te da se sva sigurnosna pitanja važna za bilo koju članicu NATO-a trebaju rješavati u okviru Saveza, uz poštovanje suvereniteta svake članice.

Također, stoji u reagiranju SDP-a po pitanju Grenlanda, podržavamo puno uživanje svih prava naroda Grenlanda, uključujući pravo da odrede svoju budućnost i gospodare svojim prirodnim resursima, sukladno zakonima Kraljevine Danske, međunarodnom pravu i sklopljenim ugovorima koji su na snazi, a tiču se Grenlanda.

SVE GLASNIJE PRIJETNJE SAD-A Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'
Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'

Pravni položaj Grenlanda te njegova pozicija prema susjedima, naglašava se u priopćenju, također su određeni danskim zakonima i međunarodnim pravom te slobodno izraženom voljom naroda Grenlanda.

- Vjerujemo da su, kao i do sada, sve članice NATO-a, velike i male, pa tako i SAD i Danska, predane i odlučne doprinositi zajedničkoj sigurnosti sukladno svojim kapacitetima i geografskim položajima. U tome i jest bit zajedništva, koja odražava besmislenost svake teritorijalne pretenzije između članica Saveza - ističe SDP.

CARINSKI UDAR NA OSAM ZEMALJA Trump novim carinama pritišće Europu: 'Ukinut ćemo ih nakon dogovora o kupnji Grenlanda!'
Trump novim carinama pritišće Europu: 'Ukinut ćemo ih nakon dogovora o kupnji Grenlanda!'

Sva sigurnosna pitanja važna za bilo koju članicu NATO-a, naglašava se u reakciji, trebaju se rješavati u okviru Saveza, uz poštovanje suvereniteta svake članice i njezinih autonomnih dijelova te volje naroda koji u njima žive.

I dosad je NATO savez osiguravao punu sigurnost svih članica, dodaje se, uključujući i onih u sjevernom Atlantiku, koristeći u tu svrhu i strateški važan teritorij Grenlanda. 

